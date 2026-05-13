Не пошел воевать, чтобы грабить и пьянствовать: приговор уклонисту

Приговор вынесли 31-летнему харьковчанину, который уклонялся от мобилизации. Вместо того чтобы присоединиться к ВСУ, мужчина занимался грабежом, распитием алкоголя, а во время одной из посиделок «под градусом» – он еще и ранил соседа.

В Харьковской облпрокуратуре отметили: ранее уклонист уже неоднократно был судим. В сентябре 2024 года он получил повестку, а по результатам ВВК он оказался пригоден к военной службе. Однако потом в военную часть мужчина не явился – объяснений не предоставил.

«В дальнейшем уклонист проводил досуг за употреблением спиртных напитков в кругу знакомых. В декабре 2024 года он распивал алкоголь вместе со своим соседом по подъезду на Салтовском шоссе. Между ними возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Когда товарищ отвернулся, мужчина ударил его ножом в спину, после чего пошел в свою квартиру», – пишут правоохранители.

В апреле 2025 он совершил еще одно преступление. Осужденный украл у своего знакомого сумку с мобильным телефоном. Тогда пострадавшему стало плохо и, пока медики приводили его в чувства, рецидивист забрал вещи мужчины. После этого осужденного поймали в день кражи.

«С учетом неотбытого наказания за предыдущие преступления, мужчина приговорен к 7 годам 2 месяцам лишения свободы», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: Больше 100 тысяч цветов высадят в саду Шевченко