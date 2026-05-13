Не пішов воювати, щоб грабувати і пиячити: вирок ухилянту

Події 09:57   13.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вирок ухвалили 31-річному харків’янину, який ухилявся від мобілізації. Замість того щоб приєднатися до ЗСУ, чоловік займався грабунком, розпиванням алкоголю, а під час однієї з посиденьок “під градусом” – він ще й поранив сусіда. 

У Харківській облпрокуратурі зазначили: раніше ухилянт вже неодноразово був судимий. У вересні 2024 року він отримав повістку, а за результатами ВЛК виявився придатним до військової служби. Однак потім у військову частину чоловік не прийшов – пояснень не надав.

У подальшому ухилянт проводив дозвілля за вживанням спиртних напоїв у колі знайомих. У грудні 2024 року він розпивав алкоголь разом зі своїм сусідом по під’їзду на Салтівському шосе. Між ними виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. Коли товариш відвернувся, чоловік ударив його ножем у спину, після чого пішов до своєї квартири”, – пишуть правоохоронці.

У квітні 2025 року він скоїв ще один злочин. Засуджений украв у свого знайомого сумку з мобільним телефоном. Тоді потерпілому стало погано і, поки медики приводили його до тями, рецидивіст забрав речі чоловіка. Після цього засудженого упіймали в день крадіжки.

“З урахуванням невідбутого покарання за попередні злочини, чоловіка засуджено до 7 років 2 місяців позбавлення волі”, – додали у прокуратурі.

Читайте також: Понад 100 тисяч квітів висадять у саду Шевченка

  Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 09:57;

