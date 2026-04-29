В’язниця не змінила: рецидивіста на Харківщині засудили за серію крадіжок

Новий вирок отримав 40-річний мешканець міста Златопіль. Чоловік, провівши за ґратами близько 8 років за крадіжки та незаконне поводження зі зброєю, знову став на злочинний шлях, повідомили правоохоронці.

За даними Харківської обласної прокуратури, упродовж січня – червня 2023 року раніше вже двічі судимий фігурант обікрав чотири магазини та дві аптеки у Лозівському районі.

«Злочини вчиняв у нічний час, за допомогою лома пошкоджував замки та вхідні двері, а також розбивав скло сокирою. «Асортимент» викраденого був досить різноманітним: металевий сейф із грошима, побутова та господарча техніка, а також безліч різноманітних медикаментів — від «Колдрексу» та «Гідазепаму», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що під час однієї з крадіжок чоловік вкрав банківську картку, що належала власнику крамниці. Одразу після цього він незаконно проник до магазину іншого місцевого підприємця.

Загальна сума завданих збитків перевищила 55 тисяч гривень. Крім того, у вересні того ж року фігурант незаконно придбав пістолет і зберігав у своїй квартирі, не маючи дозволу, встановили у прокуратурі.

У суді чоловік вину не визнав. Пояснив, що частину виявлених під час обшуку товарів та лікарських засобів особисто придбав у інших осіб, а решта — його власні речі, якими він володіє вже багато років. Також зазначив, що картку йому нібито підкинули, а пістолет він придбав як травматичну зброю, але навіть жодного разу не носив із собою, розповіли правоохоронці.

Чоловіка визнали винним у крадіжці, викраденні офіційних документів, порушенні недоторканості житла або іншого володіння особи та придбанні вогнепальної зброї. Суд призначив йому сім років тюрми.