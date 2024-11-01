Харків’янина підозрюють у серії крадіжок з торгових центрів міста

Правоохоронці повідомили про підозру 54-річному жителю Харкова у скоєнні 11 крадіжок.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, впродовж жовтня отримували повідомлення про крадіжки з торгових центрів.

«В ході досудового розслідування встановлено, що неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів 54-річний чоловік заходив до торгових центрів міста Харкова та викрадав коштовні промислові товари», – зазначили поліцейські.

Сума викраденого товару перевищує 50 тисяч гривень, додали правоохоронці.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.