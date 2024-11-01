Харків’янина підозрюють у серії крадіжок з торгових центрів міста
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці повідомили про підозру 54-річному жителю Харкова у скоєнні 11 крадіжок.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, впродовж жовтня отримували повідомлення про крадіжки з торгових центрів.
«В ході досудового розслідування встановлено, що неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів 54-річний чоловік заходив до торгових центрів міста Харкова та викрадав коштовні промислові товари», – зазначили поліцейські.
Сума викраденого товару перевищує 50 тисяч гривень, додали правоохоронці.
Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 15:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 54-річному жителю Харкова у скоєнні 11 крадіжок.".