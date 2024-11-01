Харьковчанина подозревают в серии краж из торговых центров города

Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему жителю Харькова в совершении 11 краж.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение октября получали сообщения о воровстве из торговых центров.

«Неоднократно осужденный за совершение имущественных преступлений 54-летний мужчина заходил в торговые центры города Харькова и похищал ценные промышленные товары», — отметили полицейские.

Сумма похищенного товара превышает 50 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Если вину мужчину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.