Харьковчанина подозревают в серии краж из торговых центров города
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему жителю Харькова в совершении 11 краж.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение октября получали сообщения о воровстве из торговых центров.
«Неоднократно осужденный за совершение имущественных преступлений 54-летний мужчина заходил в торговые центры города Харькова и похищал ценные промышленные товары», — отметили полицейские.
Сумма похищенного товара превышает 50 тысяч гривен, добавили правоохранители.
Если вину мужчину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 15:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему жителю Харькова в совершении 11 краж.".