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Харьковчанина подозревают в серии краж из торговых центров города

Общество 15:09   01.11.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанина подозревают в серии краж из торговых центров города Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему жителю Харькова в совершении 11 краж.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение октября получали сообщения о воровстве из торговых центров.

«Неоднократно осужденный за совершение имущественных преступлений 54-летний мужчина заходил в торговые центры города Харькова и похищал ценные промышленные товары», — отметили полицейские.

Сумма похищенного товара превышает 50 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Если вину мужчину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 15:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему жителю Харькова в совершении 11 краж.".