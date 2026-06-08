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Кражи имущества КП и нападение на мужчину: двое харьковчан вернутся в тюрьму

Общество 13:14   08.06.2026
Виктория Яковенко
Кражи имущества КП и нападение на мужчину: двое харьковчан вернутся в тюрьму Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове приговоры получили двое местных жителей, которые уже были судимы за преступления против собственности. Правоохранители доказали, что на свободе мужчины продолжили преступную деятельность.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2023 году безработный горожан регулярно «охотился» на имущество коммунальных предприятий. Он проникал в канализационные люки, где с помощью заранее подготовленного инструмента отрезал телефонные кабели связи, принадлежавшие Харьковскому филиалу АО «Укртелеком». На этом не остановился и впоследствии украл пять автоматических воздухоотводов с чердака жилого дома, присвоив имущество КП «Харьковские тепловые сети». Общая сумма украденного – почти 70 тыс. гривен.

В январе 2024-го фигурант гулял по городу со своим знакомым вблизи станции метро «Научная». Там, установили правоохранители, они заметили пьяного прохожего и решили воспользоваться его беспомощностью. Сначала втерлись к нему в доверие и предложили выпить вместе, а затем ввели его в заблуждение, пообещав помочь вызвать знакомого таксиста.

«Под этим поводом сообщники заставили потерпевшего пройти за ними, после чего перешли к открытому нападению. Мужчина убегал, однако злоумышленники его догнали и повалили на землю. Один из них начал бить потерпевшего ногами по голове, пока другой обыскивал карманы. Рецидивисты украли у него денежные средства и имущество на общую сумму почти 10 тыс. гривен. В результате нападения мужчина получил травмы средней степени тяжести», — рассказали в прокуратуре.

Мужчин задержали. В суде они признали вину в полном объеме, искренне раскаялись и извинились перед потерпевшим, говорят правоохранители.

Суд признал их виновными в разбое. Одному из них дополнительно инкриминировали воровство. С учетом предыдущих приговоров, мужчинам назначили наказание в виде 8 лет 1 месяца и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 13:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговоры получили двое местных жителей, которые уже были судимы за преступления против собственности.".