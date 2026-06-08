Крадіжки майна КП та напад на чоловіка: двоє харків’ян повернуться у тюрму

У Харкові вироки отримали двоє місцевих мешканців, які вже мали судимість за злочини проти власності. Правоохоронці довели, що на волі чоловіки продовжили злочинну діяльність.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2023-му безробітний містянин регулярно «полював» на майно комунальних підприємств. Він проникав до каналізаційних люків, де за допомогою заздалегідь підготовленого інструменту відрізав телефонні кабелі зв’язку, що належали Харківській філії АТ «Укртелеком». На цьому не зупинився і згодом викрав п’ять автоматичних повітровідвідників з горища житлового будинку, привласнивши майно КП «Харківські теплові мережі». Загальна сума вкраденого — майже 70 тис. гривень.

У січні 2024-го фігурант гуляв містом зі своїм знайомим поблизу станції метро «Наукова». Там, встановили правоохоронці, вони помітили п’яного перехожого та вирішили скористатися його безпорадністю. Спочатку втерлися до нього в довіру та запропонували випити разом, а згодом ввели його в оману, пообіцявши допомогти викликати знайомого таксиста.

«Під цим приводом спільники змусили потерпілого піти за ними, після чого перейшли до відкритого нападу. Чоловік почав тікати, однак зловмисники його наздогнали та повалили на землю. Один із них почав бити потерпілого ногами по голові, поки інший обшукував кишені. Рецидивісти викрали у нього грошові кошти та майно на загальну суму майже 10 тис. гривень, які витратили на власні потреби. Внаслідок нападу чоловік отримав травми середнього ступеня тяжкості», – розповіли в прокуратурі.

Чоловіків затримали. У суді вони визнали вину в повному обсязі, щиро розкаялися та попросили пробачення у потерпілого, кажуть правоохоронці.

Суд визнав їх винними у розбої. Одному з них додатково інкримінували крадіжку. З урахуванням попередніх вироків, чоловікам призначили покарання у вигляді 8 років 1 місяця та 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.