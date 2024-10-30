Доверил товарищу карточку и потерял 3 тыс грн: будут судить жителя Харьковщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
27-летний житель Чугуевского района получил подозрение. По данным следствия, мужчина украл деньги с банковской карты товарища.
«Заявитель обнаружил отсутствие денег на счете и обратился в полицию. Он рассказал, что накануне попросил своего знакомого сходить в магазин. Мужчина предоставил свою банковскую карту и сообщил пин-код. 27-летний товарищ снял 3400 гривен с карты и сбежал, деньги потратил на собственные нужды», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские нашли подозреваемого. Отмечается, что мужчина уже был судим за имущественные преступления.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст.185 (кража) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: банковская, карточка, полиция, товарищ, украл, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 16:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27-летний житель Чугуевского района получил подозрение. По данным следствия, мужчина украл деньги с банковской карты товарища.".