Доверил товарищу карточку и потерял 3 тыс грн: будут судить жителя Харьковщины

27-летний житель Чугуевского района получил подозрение. По данным следствия, мужчина украл деньги с банковской карты товарища.

«Заявитель обнаружил отсутствие денег на счете и обратился в полицию. Он рассказал, что накануне попросил своего знакомого сходить в магазин. Мужчина предоставил свою банковскую карту и сообщил пин-код. 27-летний товарищ снял 3400 гривен с карты и сбежал, деньги потратил на собственные нужды», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские нашли подозреваемого. Отмечается, что мужчина уже был судим за имущественные преступления.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст.185 (кража) УКУ.