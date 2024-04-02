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«Карточка харьковчанина» теперь будет цифровой: появится мобильное приложение

Общество 14:36   02.04.2024
Виктория Яковенко
«Карточка харьковчанина» теперь будет цифровой: появится мобильное приложение Фото: x-card.city.kharkov.ua

В городе внедрят Цифровую «Карточку харьковчанина» («Digital X-card»).

2 апреля исполнительный комитет Харьковского городского совета внес изменения в решение «О реализации проекта «Карточка харьковчанина» во время военного положения», передает пресс-служба мэрии.

«Согласно решению, для цифровой «Карточки харьковчанина» будет разработано мобильное приложение. Как и ее пластиковый аналог, «Digital X-card» будет поддерживать сервисы, обеспечивающие получение социального дисконта от партнеров проекта «Карточка харьковчанина», унификацию ученических билетов (как разновидности карты), персонифицированный учет мероприятий социальной поддержки и т.д.», — добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе внедрят Цифровую «Карточку харьковчанина» («Digital X-card»).".