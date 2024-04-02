«Карточка харьковчанина» теперь будет цифровой: появится мобильное приложение
Фото: x-card.city.kharkov.ua
В городе внедрят Цифровую «Карточку харьковчанина» («Digital X-card»).
2 апреля исполнительный комитет Харьковского городского совета внес изменения в решение «О реализации проекта «Карточка харьковчанина» во время военного положения», передает пресс-служба мэрии.
«Согласно решению, для цифровой «Карточки харьковчанина» будет разработано мобильное приложение. Как и ее пластиковый аналог, «Digital X-card» будет поддерживать сервисы, обеспечивающие получение социального дисконта от партнеров проекта «Карточка харьковчанина», унификацию ученических билетов (как разновидности карты), персонифицированный учет мероприятий социальной поддержки и т.д.», — добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе внедрят Цифровую «Карточку харьковчанина» («Digital X-card»).".