Появился еще один вид Карточки харьковчанина: первые уже вручил Терехов
Еще одну карточку создали в рамках городского проекта «Карточка харьковчанина». Ее будут выдавать волонтерам, сообщает пресс-служба мэрии.
«Карточка харьковчанина — волонтерская» даст возможность пользоваться специальными предложениями от 104 партнеров, отмечают в горсовете.
Сейчас готовятся к выдаче 423 волонтерские карточки для 22 организаций, работающих в Харькове.
«Каждый раз я вижу вас на местах «прилетов». Вы помогаете коммунальщикам разбирать завалы, а потом вместе с нами восстанавливаете жилье. Спасибо, что этот тяжелый путь, от первого дня вторжения и до сегодняшнего дня, мы проходим вместе», — сказал мэр Игорь Терехов в ходе вручения первых карточек волонтерам.
Ранее в Харькове действовали пять видов Карточек харьковчанина: общая, коммунальная, льготная, студенческая и ученическая. Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров проекта. Всего горожанам раздали 442 тысячи карточек.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтеры, карточка харьковчанина, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 22:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одну карточку создали в рамках городского проекта «Карточка харьковчанина». Ее будут выдавать волонтерам".