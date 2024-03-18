Появился еще один вид Карточки харьковчанина: первые уже вручил Терехов

Еще одну карточку создали в рамках городского проекта «Карточка харьковчанина». Ее будут выдавать волонтерам, сообщает пресс-служба мэрии.

«Карточка харьковчанина — волонтерская» даст возможность пользоваться специальными предложениями от 104 партнеров, отмечают в горсовете.

Сейчас готовятся к выдаче 423 волонтерские карточки для 22 организаций, работающих в Харькове.

«Каждый раз я вижу вас на местах «прилетов». Вы помогаете коммунальщикам разбирать завалы, а потом вместе с нами восстанавливаете жилье. Спасибо, что этот тяжелый путь, от первого дня вторжения и до сегодняшнего дня, мы проходим вместе», — сказал мэр Игорь Терехов в ходе вручения первых карточек волонтерам.

Ранее в Харькове действовали пять видов Карточек харьковчанина: общая, коммунальная, льготная, студенческая и ученическая. Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров проекта. Всего горожанам раздали 442 тысячи карточек.