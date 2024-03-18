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З’явився ще один вид Картки харків’янина: перші вже вручив Терехов

Суспільство 22:50   18.03.2024
Олена Нагорна
З’явився ще один вид Картки харків’янина: перші вже вручив Терехов

Ще одну картку створили у межах міського проєкту “Картка харків’янина”. Її видаватимуть волонтерам, повідомляє пресслужба мерії.

“Картка харків’янина – волонтерська” надасть можливість користуватися спеціальними пропозиціями від 104 партнерів, зазначають у міськраді.

Наразі готуються до видачі 423 волонтерські картки для 22 організацій, які працюють у Харкові.

“Щоразу я бачу вас на місцях “прильотів”. Ви допомагаєте комунальникам розбирати завали, а потім разом з нами відбудовуєте житло. Дякую, що цей важкий шлях, від першого дня вторгнення і до сьогодні, ми проходимо разом”, – сказав мер Ігор Терехов під час вручення перших карток волонтерам.

Дотепер у Харкові діяли п’ять видів Карток харків’янина: загальна, комунальна, пільгова, студентська та учнівська. Їхні власники мають можливість отримувати знижки на товари та послуги від більш ніж сотні партнерів проєкту. Загалом містянам роздали 442 тисячі карток.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 22:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одну картку створили у межах міського проєкту “Картка харків’янина”. Її видаватимуть волонтерам".