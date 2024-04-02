«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок

У місті впровадять Цифрову «Картку харків’янина» («Digital X-card»).

2 квітня виконавчий комітет Харківської міської ради вніс зміни до рішення «Про реалізацію проєкту «Картка харків’янина» на час воєнного стану», передає пресслужба мерії.

«Згідно з рішенням, для цифрової «Картки харків’янина» буде розроблений мобільний застосунок. Як і її пластиковий аналог, «Digital X-card» підтримуватиме сервіси, які забезпечують отримання соціального дисконту від партнерів проєкту «Картка харків’янина», уніфікацію учнівських квитків (як різновиду картки), персоніфікований облік заходів соціальної підтримки тощо», – додали у мерії.