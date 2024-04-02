«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок
У місті впровадять Цифрову «Картку харків’янина» («Digital X-card»).
2 квітня виконавчий комітет Харківської міської ради вніс зміни до рішення «Про реалізацію проєкту «Картка харків’янина» на час воєнного стану», передає пресслужба мерії.
«Згідно з рішенням, для цифрової «Картки харків’янина» буде розроблений мобільний застосунок. Як і її пластиковий аналог, «Digital X-card» підтримуватиме сервіси, які забезпечують отримання соціального дисконту від партнерів проєкту «Картка харків’янина», уніфікацію учнівських квитків (як різновиду картки), персоніфікований облік заходів соціальної підтримки тощо», – додали у мерії.
Читайте також: З’явився ще один вид Картки харків’янина: перші вже вручив Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: карточка, міськрада, мобильное, приложение, харьковчанина, цифровая;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 14:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті впровадять Цифрову «Картку харків’янина» («Digital X-card»).".