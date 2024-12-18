Нашли карту и потратили 6 тыс. грн: подозревают двух женщин на Харьковщине
На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении двум женщинам, которые, по данным следствия, потратили 6 тысяч гривен с чужой банковской карты.
«Владелец карты, 52-летняя жительница Беристинского района, узнала об исчезновении средств после звонка от работников банка, которые сообщили о многократных снятиях денег с карты», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На основании выписок со счета женщины правоохранители выяснили места и время расчетов по карточке.
«Впоследствии оказалось, что платежное средство нашли на улице 28 и 31-летние женщины и решили потратить деньги на собственные покупки», — добавили в полиции.
Следователи сообщили 31-летней женщине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), а 28-летней фигурантке по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, им грозит до восьми лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроші, деньги, карточка, кража, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении двум женщинам, которые, по данным следствия, потратили 6 тысяч гривен с чужой банковской карты.".