Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Нашли карту и потратили 6 тыс. грн: подозревают двух женщин на Харьковщине

Общество 15:24   18.12.2024
Виктория Яковенко
Нашли карту и потратили 6 тыс. грн: подозревают двух женщин на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении двум женщинам, которые, по данным следствия, потратили 6 тысяч гривен с чужой банковской карты.

«Владелец карты, 52-летняя жительница Беристинского района, узнала об исчезновении средств после звонка от работников банка, которые сообщили о многократных снятиях денег с карты», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На основании выписок со счета женщины правоохранители выяснили места и время расчетов по карточке.

«Впоследствии оказалось, что платежное средство нашли на улице 28 и 31-летние женщины и решили потратить деньги на собственные покупки», — добавили в полиции.

Следователи сообщили 31-летней женщине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), а 28-летней фигурантке по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Читайте также: Поджоги и кражи счетчиков: харьковские тепловики о «болезненных темах» (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело (обновлено)
Взрывы слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело (обновлено)
18.12.2024, 22:53
Новости Харькова — главное за 18.12: слышны взрывы, бьют по району Циркунов
Новости Харькова — главное за 18.12: слышны взрывы, бьют по району Циркунов
18.12.2024, 23:17
Взрывы, которые слышали в Харькове: Чубенко рассказал, что это было (видео)
Взрывы, которые слышали в Харькове: Чубенко рассказал, что это было (видео)
18.12.2024, 22:02
«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹
«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹
18.12.2024, 22:49
Зеленский решил уволиться: реакция людей
Зеленский решил уволиться: реакция людей
18.12.2024, 13:15
«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹
«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹
18.12.2024, 20:48

Новости по теме:

21:29
Деньги на ремонт от єВідновлення получили 27 416 заявителей с Харьковщины
22:31
Деньги на покупку 161 квартиры для ветеранов получила Харьковщина – ХОВА
22:03
«Это слишком мало» — Терехов о домах, которые восстанавливают в Харькове
18:57
Отношения Харькова, ОВА и центра обострятся при «дележе» денег ЕС — прогноз
18:15
Вместо умершей любовницы мужчина получал соцпомощь в Харькове

Вы читали новость: «Нашли карту и потратили 6 тыс. грн: подозревают двух женщин на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении двум женщинам, которые, по данным следствия, потратили 6 тысяч гривен с чужой банковской карты.".