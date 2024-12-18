Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харків  -3°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Знайшли картку й витратили 6 тис. грн: жінки на Харківщині отримали підозри

Суспільство 15:24   18.12.2024
Вікторія Яковенко
Знайшли картку й витратили 6 тис. грн: жінки на Харківщині отримали підозри

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру двом жінкам, які, за даними слідства, витратили 6 тисяч гривень з чужої банківської картки.

 «Власниця картки, 52-річна мешканка Беристинського району, дізналася про зникнення коштів після дзвінка від працівників банку, які повідомили про багаторазові зняття грошей з карти», –   в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На підставі виписок з рахунку жінки правоохоронці з’ясували місця та час розрахунків з картки.

«Згодом виявилося, що платіжний засіб знайшли на вулиці 28 та 31-річні жінки та вирішили витратили кошти на власні покупки», – додали у поліції.

Слідчі повідомили 31-річній жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), а 28-річній фігурантці за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до восьми років тюрми.

Читайте також: Підпали і крадіжки лічильників: харківські тепловики про «болючі теми» (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“Дуже болюче питання щодо Patriot”: Чубенко – про захист Харкова у 2025-му 📹
“Дуже болюче питання щодо Patriot”: Чубенко – про захист Харкова у 2025-му 📹
18.12.2024, 22:49
Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
18.12.2024, 22:53
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
18.12.2024, 13:15
Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео)
Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео)
18.12.2024, 22:02
Новини Харкова — головне за 18.12: чутно вибухи, б’ють поблизу Циркунів
Новини Харкова — головне за 18.12: чутно вибухи, б’ють поблизу Циркунів
18.12.2024, 23:17
Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові
Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові
18.12.2024, 21:18

Новини за темою:

21:29
Гроші на ремонт від єВідновлення отримали 27 416 заявників з Харківщини
22:31
Гроші на купівлю 161 квартири для ветеранів отримала Харківщина – ХОВА
22:03
“Це занадто мало” – Терехов про будинки, які відновлюють у Харкові
18:57
Відносини Харкова, ОВА та центру загостряться при “поділі” грошей ЄС – прогноз
18:15
Замість померлої коханки чоловік отримував соцдопомогу у Харкові

Ви читали новину: «Знайшли картку й витратили 6 тис. грн: жінки на Харківщині отримали підозри»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру двом жінкам, які, за даними слідства, витратили 6 тисяч гривень з чужої банківської картки.".