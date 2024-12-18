Знайшли картку й витратили 6 тис. грн: жінки на Харківщині отримали підозри
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру двом жінкам, які, за даними слідства, витратили 6 тисяч гривень з чужої банківської картки.
«Власниця картки, 52-річна мешканка Беристинського району, дізналася про зникнення коштів після дзвінка від працівників банку, які повідомили про багаторазові зняття грошей з карти», – в ГУ Нацполіції в Харківській області.
На підставі виписок з рахунку жінки правоохоронці з’ясували місця та час розрахунків з картки.
«Згодом виявилося, що платіжний засіб знайшли на вулиці 28 та 31-річні жінки та вирішили витратили кошти на власні покупки», – додали у поліції.
Слідчі повідомили 31-річній жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), а 28-річній фігурантці за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до восьми років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроші, карточка, кража, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру двом жінкам, які, за даними слідства, витратили 6 тисяч гривень з чужої банківської картки.".