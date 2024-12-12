Підпали і крадіжки лічильників: харківські тепловики про «болючі теми» (відео)
У КП «Харківські теплові мережі» розповіли про інциденти, які принесли підприємству шкоду.
Зокрема, днями правоохоронці затримали у Харкові 25-річного чоловіка. Його підозрюють у серії підпалів. Комунальники зазначають, що піймати фігуранта «на гарячому» допомогла співробітниця теплових мереж.
«Чоловік на будівлі комунального підприємства облив вікно горючою речовиною, взяв запальничку та намагався здійснити підпал. О 02:00 з вікна власної квартири злодія побачила пильна співробітниця і повідомила про це диспетчерів, а ті в свою чергу – правоохоронні органи, які і затримали злочинця», – розповіли в КП.
Тепловики кажуть: тільки минулого літа закінчили ремонтні роботи та модернізацію теплових пунктів. Тож підпали на двох ЦТП змусили позакривати вікна металом. Надалі потрібно відновити пошкоджені вікна і електричне обладнання.
Ще одна болюча проблема – теплові лічильники. Керівник Немишлянської філії Олег Левченков заявив, що за три роки війни їх вкрали понад 30 штук.
«У кожному випадку, щоб відновити понівечену мережу, треба спустити теплоносій, встановити прилад і заново перезапустити опалення в будинку. Це пів дня роботи», – зазначили комунальники.
За словами заступника начальника служби безпеки «ХТМ» Артема Коваленка крадієм лічильників цьогоріч став один з колишніх слюсарів–комунальників.
«Він орудував в укриттях о 05:00 і наразі цілодобово перебуває в СІЗО в очікуванні суду та вироку за крадіжку у воєнний час. Натомість палій, за матеріалами слідства, заробив за своє кіно до 10 років позбавлення волі. Безглуздість ситуації полягає в тому, що обидва злочинці псували майно тепловиків поруч із власними будинками. Тобто заважали подавати опалення у свої ж батареї. Наразі, замість вкрадених лічильників вже встановлено нові», – повідомили у КП.
Тож комунальники закликають харків’ян не бути байдужими – якщо побачили сторонню особу біля об’єктів теплопостачання слід негайно повідомляти про це правоохоронців або КП.
Відео: КП “ХТМ”
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківські теплові мережі» розповіли про інциденти, які принесли підприємству шкоду.".