Поджоги и кражи счетчиков: харьковские тепловики о «болезненных темах» (видео)
В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали об инцидентах, причинивших предприятию вред.
В частности, на днях правоохранители задержали в Харькове 25-летнего мужчину. Его подозревают в серии поджогов. Коммунальщики отмечают, что поймать фигуранта «на горячем» помогла сотрудница тепловых сетей.
«Мужчина на здании коммунального предприятия облил окно горючим веществом, взял зажигалку и пытался совершить поджог. В 02:00 из окна собственной квартиры его увидела бдительная сотрудница и сообщила об этом диспетчерам, а те в свою очередь – правоохранительные органы, которые и задержали преступника», — рассказали в КП.
Тепловики говорят: только прошлым летом закончили ремонтные работы и модернизацию тепловых пунктов. Поэтому поджог на двух ЦТП заставил позакрывать окна металлом. Потом необходимо восстановить поврежденные окна и электрическое оборудование.
Еще одна болезненная проблема – тепловые счетчики. Руководитель Немышлянского филиала Олег Левченков заявил, что за три года войны их украли более 30 штук.
«В каждом случае, чтобы восстановить поврежденную сеть, нужно спустить теплоноситель, установить прибор и заново перезапустить отопление в доме. Это пол дня работы», – отметили коммунальщики.
По словам заместителя начальника службы безопасности «ХТС» Артема Коваленко воровал счетчики в этом году один из бывших слесарей-коммунальщиков.
«Он орудовал в укрытиях в 05:00 и круглосуточно находится в СИЗО в ожидании суда и приговора за кражу в военное время. Поджигатель же, по материалам следствия, заработал за свое кино до 10 лет лишения свободы. Бессмысленность ситуации состоит в том, что оба преступника портили имущество тепловиков рядом с собственными домами. То есть мешали подавать отопление в свои батареи. Сейчас вместо украденных счетчиков уже установлены новые», — сообщили в КП.
Поэтому коммунальщики призывают харьковчан не быть безразличными – если увидели постороннего человека возле объектов теплоснабжения следует немедленно сообщать об этом правоохранителей или КП.
Видео: КП «ХТС»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вред, коммунальщики, КП "ХТС", счетчик, теплосети;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали об инцидентах, причинивших предприятию вред.".