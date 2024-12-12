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Поджоги и кражи счетчиков: харьковские тепловики о «болезненных темах» (видео)

Общество 15:26   12.12.2024
Виктория Яковенко
Поджоги и кражи счетчиков: харьковские тепловики о «болезненных темах» (видео) Фото: КП «ХТС»

В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали об инцидентах, причинивших предприятию вред.

В частности, на днях правоохранители задержали в Харькове 25-летнего мужчину. Его подозревают в серии поджогов. Коммунальщики отмечают, что поймать фигуранта «на горячем» помогла сотрудница тепловых сетей.

«Мужчина на здании коммунального предприятия облил окно горючим веществом, взял зажигалку и пытался совершить поджог. В 02:00 из окна собственной квартиры его увидела бдительная сотрудница и сообщила об этом диспетчерам, а те в свою очередь – правоохранительные органы, которые и задержали преступника», — рассказали в КП.

Тепловики говорят: только прошлым летом закончили ремонтные работы и модернизацию тепловых пунктов. Поэтому поджог на двух ЦТП заставил позакрывать окна металлом. Потом необходимо восстановить поврежденные окна и электрическое оборудование.

Еще одна болезненная проблема – тепловые счетчики. Руководитель Немышлянского филиала Олег Левченков заявил, что за три года войны их украли более 30 штук.

«В каждом случае, чтобы восстановить поврежденную сеть, нужно спустить теплоноситель, установить прибор и заново перезапустить отопление в доме. Это пол дня работы», – отметили коммунальщики.

По словам заместителя начальника службы безопасности «ХТС» Артема Коваленко воровал счетчики в этом году один из бывших слесарей-коммунальщиков.

«Он орудовал в укрытиях в 05:00 и круглосуточно находится в СИЗО в ожидании суда и приговора за кражу в военное время. Поджигатель же, по материалам следствия, заработал за свое кино до 10 лет лишения свободы. Бессмысленность ситуации состоит в том, что оба преступника портили имущество тепловиков рядом с собственными домами. То есть мешали подавать отопление в свои батареи. Сейчас вместо украденных счетчиков уже установлены новые», — сообщили в КП.

Поэтому коммунальщики призывают харьковчан не быть безразличными – если увидели постороннего человека возле объектов теплоснабжения следует немедленно сообщать об этом правоохранителей или КП.

Видео: КП «ХТС»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали об инцидентах, причинивших предприятию вред.".