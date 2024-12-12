Фейковый сайт «єДопомога»: жителей Харьковщины обманули мошенники (видео)

Правоохранители разоблачили орггруппу, которая, по данным следствия, обманывала людей через фишинговый сайт «єДопомога». Большинство пострадавших – из Донецкой и Харьковской областей.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в апреле 24-летний житель города Александрия разработал фейковый сайт оформления социальной помощи «єДопомога». К «схеме» он привлек своего знакомого — ранее судимого 26-летнего жителя Ровенщины.

«План заключался в распространении рекламы в Facebook и Google относительно якобы возможности оформления указанной государственной помощи. Когда люди нажимали на эту рекламу, их переадресовывало на мошеннический сайт. Доверчивые граждане вводили персональные регистрационные данные, содержащие банковскую тайну, необходимые якобы для получения социальной денежной помощи. Эта информация автоматически отображалась и становилась доступной фигурантам в заранее подготовленном боте в Telegram», — рассказали правоохранители.

Потом «работу» проводил третий участник – 16-летний житель Тернопольской области. Он исполнял роль «вбивера», отметили в прокуратуре. Подросток проводил авторизацию в онлайн-банкинге потерпевших и перечислял деньги на счета фигурантов.

Правоохранители провели ряд обысков у вероятных участников схемы: изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

В общем пострадавшим нанесен ущерб на сумму почти 100 тысяч гривен, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Трем фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, организованной группой и повторно (ч. 5 ст. 190 УКУ). Жителю Александрии и его сообщнику из Ровенской области дополнительно инкриминировано ч. 4 ст. 190 УКУ.

Правоохранители устанавливают других фигурантов и потерпевших.