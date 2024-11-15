Попросил телефон и сбежал: в Харькове мужчина получил подозрение
Фото: ГУНП в Харьковской области
На железнодорожной станции незнакомец попросил у жительницы Основянского района телефон для якобы срочного звонка. После того как потерпевшая отдала гаджет, мужчина сбежал.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, вероятный мошенник – 40-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина. Ущерб правоохранители оценили в 5 тысяч гривен.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если его вину докажут, мужчина грозит до трех лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мошенник, подозрение, полиция, телефон, украл, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На железнодорожной станции незнакомец попросил у жительницы Основянского района телефон для якобы срочного звонка. После того как потерпевшая отдала гаджет, мужчина сбежал.".