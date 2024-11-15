Попросил телефон и сбежал: в Харькове мужчина получил подозрение

На железнодорожной станции незнакомец попросил у жительницы Основянского района телефон для якобы срочного звонка. После того как потерпевшая отдала гаджет, мужчина сбежал.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, вероятный мошенник – 40-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина. Ущерб правоохранители оценили в 5 тысяч гривен.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если его вину докажут, мужчина грозит до трех лет тюрьмы.