Live
  • Пт 15.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Попросил телефон и сбежал: в Харькове мужчина получил подозрение

Общество 14:45   15.11.2024
Виктория Яковенко
Попросил телефон и сбежал: в Харькове мужчина получил подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

На железнодорожной станции незнакомец попросил у жительницы Основянского района телефон для якобы срочного звонка. После того как потерпевшая отдала гаджет, мужчина сбежал.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, вероятный мошенник – 40-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина. Ущерб правоохранители оценили в 5 тысяч гривен.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если его вину докажут, мужчина грозит до трех лет тюрьмы.

Читайте также: Безработный харьковчанин обманул людей на 350 тыс. грн: как выманивал деньги

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса
Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса
15.11.2024, 12:12
Харьковчан зовут на работу: предлагают льготы на «коммуналку», вакансии
Харьковчан зовут на работу: предлагают льготы на «коммуналку», вакансии
15.11.2024, 13:39
Новости Харькова — главное за 15.11: доцент-предатель получил 15 лет тюрьмы
Новости Харькова — главное за 15.11: доцент-предатель получил 15 лет тюрьмы
15.11.2024, 15:38
«Сумма очень большая»: экс-главе СБУ Харьковщины Дудину суд определил залог
«Сумма очень большая»: экс-главе СБУ Харьковщины Дудину суд определил залог
14.11.2024, 20:42
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
13.11.2024, 15:21
15 лет тюрьмы: доцент вуза Харькова, работавший на ГРУ, получил приговор
15 лет тюрьмы: доцент вуза Харькова, работавший на ГРУ, получил приговор
15.11.2024, 15:33

Новости по теме:

16:55
Безработный харьковчанин обманул людей на 350 тыс. грн: как выманивал деньги
20:49
За миллион долларов обещал должность главы ХОГА: в Харькове осудили мужчину
21:38
Аферисты просят деньги на ЗСУ от имени Синегубова на Харьковщине (фото)
12:10
Три года тюрьмы получил харьковчанин, продававший несуществующие генераторы
12:16
«Продавал» генератор: в Харькове интернет-мошенник обманул 14 человек

Вы читали новость: «Попросил телефон и сбежал: в Харькове мужчина получил подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На железнодорожной станции незнакомец попросил у жительницы Основянского района телефон для якобы срочного звонка. После того как потерпевшая отдала гаджет, мужчина сбежал.".