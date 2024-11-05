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Безработный харьковчанин обманул людей на 350 тыс. грн: как выманивал деньги

Общество 16:55   05.11.2024
Виктория Яковенко
Безработный харьковчанин обманул людей на 350 тыс. грн: как выманивал деньги

21-летний харьковчанин, зарабатывавший на жизнь мошенничеством, получил приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, безработный мужчина действовал вместе со своим сообщником, личность которого устанавливают правоохранители. С февраля прошлого года «коллега» фигуранта звонил пострадавшим и представлялся сотрудником службы безопасности банка.

Под вымышленными предлогами мошенник убеждал передать ему данные их банковских карт, пин-коды и другие сведения.

«В дальнейшем, используя полученную от потерпевших информацию, обвиняемый выводил деньги с их счетов на свою банковскую карту и после снятия «процента» за свои услуги переводил остальные «заработанные» средства своему сообщнику», — добавили правоохранители.

Жертвами мошенничества стали пять человек, общая сумма причиненного ущерба составляет почти 350 тыс. гривен.

Мужчину разоблачили в сентябре 2023 года. Дома у него также нашли сверток с каннабисом, который он незаконно хранил для собственного употребления, отметили в прокуратуре.

Фигуранта признали виновным мужчину по фактам мошенничества, совершенное повторно с применением электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 в редакции до 11.08.2023), и незаконного изготовления, хранения наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 ККУ). Он проведет в тюрьме 4 года и 6 месяцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21-летний харьковчанин, зарабатывавший на жизнь мошенничеством, получил приговор.".