За саботаж и ругань — осужденный получил еще срок в колонии Харькова
Осужденный и неоднократно судимый гражданин Азербайджана заработал 28 дисциплинарных взысканий, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Человек, отбывавший наказание в одной из исправительных колоний Харькова за грабеж, систематически нарушал внутренний порядок, из-за чего на него наложили 28 дисциплинарных взысканий. Но даже одиночная камера не повлияла на его поведение. Например, в феврале 2026 года заключенный неоднократно саботировал требования представителя администрации колонии, а на его замечания нецензурно ругался.
На суде обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил свои поступки плохим настроением и эмоциональным состоянием.
Мужчину осудили, добавили еще 1 год лишения свободы к уже имеющемуся приговору.
Теперь мужчина приговорен к 7 годам 5 месяцам лишения свободы.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: колония, осужденный, приговор, срок, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 18:57;