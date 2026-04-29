За саботаж и ругань — осужденный получил еще срок в колонии Харькова

Происшествия 18:57   29.04.2026
Оксана Якушко
За саботаж и ругань — осужденный получил еще срок в колонии Харькова

Осужденный и неоднократно судимый гражданин Азербайджана заработал 28 дисциплинарных взысканий, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Человек, отбывавший наказание в одной из исправительных колоний Харькова за грабеж, систематически нарушал внутренний порядок, из-за чего на него наложили 28 дисциплинарных взысканий. Но даже одиночная камера не повлияла на его поведение. Например, в феврале 2026 года заключенный неоднократно саботировал требования представителя администрации колонии, а на его замечания нецензурно ругался.

На суде обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил свои поступки плохим настроением и эмоциональным состоянием.
Мужчину осудили, добавили еще 1 год лишения свободы к уже имеющемуся приговору.
Теперь мужчина приговорен к 7 годам 5 месяцам лишения свободы.

Читайте также: Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
29.04.2026, 17:51
Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву
Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву
29.04.2026, 16:47
Харьков вновь под ударом – Терехов сообщил подробности
Харьков вновь под ударом – Терехов сообщил подробности
29.04.2026, 09:32
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
28.04.2026, 19:24
Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷
Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷
29.04.2026, 14:13
За саботаж и ругань — осужденный получил еще срок в колонии Харькова
За саботаж и ругань — осужденный получил еще срок в колонии Харькова
29.04.2026, 18:57

Новости по теме:

21.03.2026
Убийство в колонии на Харьковщине — дело в суде, подробности от прокуратуры
23.09.2025
В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото)
26.08.2025
Над заключенными издевались в колонии в Харькове: подозревают руководство
16.02.2024
Навальный умер в колонии – якобы оторвался тромб
25.01.2024
Осужденный в колонии в Харькове призывал жить по законам РФ: что с ним будет


  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 18:57;

