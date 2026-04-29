За саботаж и ругань — осужденный получил еще срок в колонии Харькова

Осужденный и неоднократно судимый гражданин Азербайджана заработал 28 дисциплинарных взысканий, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Человек, отбывавший наказание в одной из исправительных колоний Харькова за грабеж, систематически нарушал внутренний порядок, из-за чего на него наложили 28 дисциплинарных взысканий. Но даже одиночная камера не повлияла на его поведение. Например, в феврале 2026 года заключенный неоднократно саботировал требования представителя администрации колонии, а на его замечания нецензурно ругался.

На суде обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил свои поступки плохим настроением и эмоциональным состоянием.

Мужчину осудили, добавили еще 1 год лишения свободы к уже имеющемуся приговору.

Теперь мужчина приговорен к 7 годам 5 месяцам лишения свободы.