Над заключенными издевались в колонии в Харькове: подозревают руководство
Правоохранители выяснили: в ГУ «Алексеевская исправительная колония № 25» принуждали заключенных к бесплатному и сверхурочному труду, используя психологическое давление, запугивание и унижение.
Фигуранты — руководитель колонии, его заместитель, дежурный помощник руководителя учреждения и два оперативных сотрудника, сообщает Офис Генерального прокурора.
В Государственном бюро расследований выяснили, что заключенных заставляли работать бесплатно, в том числе сверхурочно. Кроме этого, к ним применяли шантаж, угрозы, оскорбления и другие унижения. Также, добавляют правоохранители, безосновательно использовались меры дисциплинарного воздействия — осужденных помещали в дисциплинарный изолятор или камерный тип.
В ГБР опубликовали записи и записи разговоров фигурантов.
Им инкриминируют ч. 3 ст. 127 УКУ (пытки). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.
26 августа 2025 в 13:26
