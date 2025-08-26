Live
Над заключенными издевались в колонии в Харькове: подозревают руководство

Происшествия 13:26   26.08.2025
Виктория Яковенко
Над заключенными издевались в колонии в Харькове: подозревают руководство Фото: ГБР

Правоохранители выяснили: в ГУ «Алексеевская исправительная колония № 25» принуждали заключенных к бесплатному и сверхурочному труду, используя психологическое давление, запугивание и унижение.

Фигуранты — руководитель колонии, его заместитель, дежурный помощник руководителя учреждения и два оперативных сотрудника, сообщает Офис Генерального прокурора.

В Государственном бюро расследований выяснили, что заключенных заставляли работать бесплатно, в том числе сверхурочно. Кроме этого, к ним применяли шантаж, угрозы, оскорбления и другие унижения. Также, добавляют правоохранители, безосновательно использовались меры дисциплинарного воздействия — осужденных помещали в дисциплинарный изолятор или камерный тип.

В ГБР опубликовали записи и записи разговоров фигурантов.

Им инкриминируют ч. 3 ст. 127 УКУ (пытки). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Автор: Виктория Яковенко
