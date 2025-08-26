Live
Над ув’язненими знущались в колонії в Харкові: підозрюють керівництво (аудіо)

Події 13:26   26.08.2025
Вікторія Яковенко
Над ув’язненими знущались в колонії в Харкові: підозрюють керівництво (аудіо) Фото: ДБР

Правоохоронці з’ясували: у ДУ «Олексіївська виправна колонія № 25» примушували ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження.

Фігуранти – керівник колонії, його заступник, черговий помічник керівника установи та двоє оперативних співробітників, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

издевались в колонии в Харькове
Фото: ДБР
издевались в колонии в Харькове
Фото: ДБР

У Державному бюро розслідувань з’ясували, що ув’язнених змушували працювати безкоштовно, зокрема понаднормово. Крім цього, до них застосовували шантаж, погрози, образи та інші приниження. Також, додають правоохоронці, безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу — засуджених поміщали до дисциплінарного ізолятора або камерного типу.

У ДБР опублікували записи розмов фігурантів.

Їм інкримінують ч. 3 ст. 127 ККУ (катування). Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

издевались в колонии в Харькове
Фото: ДБР

Читайте також: П’яна сварка між знайомими завершилася трагічно на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
