Над ув’язненими знущались в колонії в Харкові: підозрюють керівництво (аудіо)

Правоохоронці з’ясували: у ДУ «Олексіївська виправна колонія № 25» примушували ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження.

Фігуранти – керівник колонії, його заступник, черговий помічник керівника установи та двоє оперативних співробітників, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У Державному бюро розслідувань з’ясували, що ув’язнених змушували працювати безкоштовно, зокрема понаднормово. Крім цього, до них застосовували шантаж, погрози, образи та інші приниження. Також, додають правоохоронці, безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу — засуджених поміщали до дисциплінарного ізолятора або камерного типу.

У ДБР опублікували записи розмов фігурантів.

Їм інкримінують ч. 3 ст. 127 ККУ (катування). Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.