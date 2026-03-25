Фіктивна інвалідність дружин: сержантів підозрюють на Харківщині, деталі схеми
Двох сержантів на Харківщині підозрюють у незаконному звільненні зі служби.
“Сержанти з двох військових частин звільнилися зі служби за однаковою схемою. Вони подали рапорти та підроблені документи про стан здоров’я близьких осіб. Нібито їхні дружини мають ІІ групу інвалідності і потребують постійного догляду”, – встановили у Нацполіції України.
На підставі цих довідок військовослужбовців звільнили зі служби. Крім цього, кожен із них також отримав близько 100 тис. грн грошового забезпечення, уточнили в Державному бюро розслідувань.
Чоловікам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 409 (ухиленні від військової служби) ККУ. У ході досудового розслідування підозрювані добровільно відшкодували державі незаконно отримані кошти, додали правоохоронці.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гбр, Нацполіція, підозра, сержант;
Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 16:10;