Фіктивна інвалідність дружин: сержантів підозрюють на Харківщині, деталі схеми

Суспільство 16:10   25.03.2026
Вікторія Яковенко
Двох сержантів на Харківщині підозрюють у незаконному звільненні зі служби.

“Сержанти з двох військових частин звільнилися зі служби за однаковою схемою. Вони подали рапорти та підроблені документи про стан здоров’я близьких осіб. Нібито їхні дружини мають ІІ групу інвалідності і потребують постійного догляду”,  – встановили у Нацполіції України.

На підставі цих довідок військовослужбовців звільнили зі служби. Крім цього, кожен із них також отримав близько 100 тис. грн грошового забезпечення, уточнили в Державному бюро розслідувань.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 409 (ухиленні від військової служби) ККУ. У ході досудового розслідування підозрювані добровільно відшкодували державі незаконно отримані кошти, додали правоохоронці.

25.03.2026, 16:10
25.03.2026, 15:24
25.03.2026, 15:04
25.03.2026, 13:34
25.03.2026, 14:22
25.03.2026, 15:27

