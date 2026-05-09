“На паузі” 2 підземні школи, психотропи в іграшці в Харкові: підсумки 9 травня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 9 травня.
Вночі у Харкові сталася стрілянина
За даними поліції, близько 00:50 надійшло повідомлення про постріли на проспекті Аерокосмічному. На місці копи виявили п’яного 22-річного чоловіка з вогнепальним пораненням ноги. Зі слів очевидців, чоловік перебував у компанії знайомих, які випивали за сусіднім столиком. Конфліктів ніхто не чув.
Будівництво двох підземних шкіл призупинили на Лозівщині
Причина – недобросовісні підрядники, пояснює голова громади Сергій Зеленський. Каже: бригади почали працювати ще в позаминулому році, але не виконали навіть 20% робіт. Тож з ними розірвали договори. Готують позови до суду.
Психотропи знайшли у дитячій іграшці в Харкові
На Салтівки копи затримали 33-річного чоловіка, який, за версією слідства, планував збувати заборонені речовини. Фігурант отримав «товар» поштою. Усередині іграшки виявили 29 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження та 10 зіп-пакетів з пігулками MDMA.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: итоги дня, новини Харкова, підземна школа, психотропы, фронт;
Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 22:00;