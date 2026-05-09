Live

“На паузі” 2 підземні школи, психотропи в іграшці в Харкові: підсумки 9 травня

Суспільство 22:00   09.05.2026
Вікторія Яковенко
“На паузі” 2 підземні школи, психотропи в іграшці в Харкові: підсумки 9 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 9 травня.

Вночі у Харкові сталася стрілянина

За даними поліції, близько 00:50 надійшло повідомлення про постріли на проспекті Аерокосмічному. На місці копи виявили п’яного 22-річного чоловіка з вогнепальним пораненням ноги. Зі слів очевидців, чоловік перебував у компанії знайомих, які випивали за сусіднім столиком. Конфліктів ніхто не чув.

Будівництво двох підземних шкіл призупинили на Лозівщині

Причина – недобросовісні підрядники, пояснює голова громади Сергій Зеленський. Каже: бригади почали працювати ще в позаминулому році, але не виконали навіть 20% робіт. Тож з ними розірвали договори. Готують позови до суду.

Психотропи знайшли у дитячій іграшці в Харкові

На Салтівки копи затримали 33-річного чоловіка, який, за версією слідства, планував збувати заборонені речовини. Фігурант отримав «товар» поштою. Усередині іграшки виявили 29 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження та 10 зіп-пакетів з пігулками MDMA.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 9 травня:

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові – “приліт”: БпЛА влучив у дев’ятиповерхівку
У Харкові – “приліт”: БпЛА влучив у дев’ятиповерхівку
09.05.2026, 22:27
У неділю на Харківщині лунатимуть вибухи: причину назвали в ХОВА
У неділю на Харківщині лунатимуть вибухи: причину назвали в ХОВА
09.05.2026, 21:16
“На паузі” 2 підземні школи, психотропи в іграшці в Харкові: підсумки 9 травня
“На паузі” 2 підземні школи, психотропи в іграшці в Харкові: підсумки 9 травня
09.05.2026, 22:00
Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 10 травня
Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 10 травня
09.05.2026, 20:00
Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина
Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина
09.05.2026, 15:39
Новини Харкова — головне за 9 травня: нічна стрілянина, по місту вдарив БпЛА
Новини Харкова — головне за 9 травня: нічна стрілянина, по місту вдарив БпЛА
09.05.2026, 22:30

Новини за темою:

08.05.2026
Дитина випала з вікна, рекордна спека і поїзд-Фенікс – підсумки 8 травня
07.05.2026
Удар по дітях, чиновник забув про Porsche, сезон фонтанів – підсумки 7 травня
06.05.2026
Міни з неба і модульні укриття від Укрзалізниці – підсумки 6 травня
05.05.2026
Атака по залізниці й оаза на Журавлівці у Харкові – підсумки 5 травня
04.05.2026
Смертельний удар по Мерефі й 15 атак по АЗС у Харкові – підсумки 4 травня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“На паузі” 2 підземні школи, психотропи в іграшці в Харкові: підсумки 9 травня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 22:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 9 травня.".