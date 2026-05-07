Удар по дітях, чиновник забув про Porsche, сезон фонтанів – підсумки 7 травня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 7 травня.
Діти постраждали внаслідок удару «шахеда» по Харкову
У місті зранку було два «прильоти». У Холодногірському районі пошкоджені багатоповерхівки та лікарня. Ще один безпілотник влучив посеред приватного сектору в Новобаварському районі – неподалік від дитячого майданчика. Палав кіоск і автівка поруч. За даними Нацполіції, гостру реакцію на стрес та вибухові поранення отримали дев’ятеро людей. Серед них двоє 7-річних дівчат і підлітка віком 15 років. Мер Ігор Терехов повідомив: деякі з постраждалих перебувають у лікарні. Тільки за сьогодні в місті пошкоджено понад пів сотні будинків.
Директор СКП у декларації «забув» про будинок і дорогі автівки
«Забув» про будинок і землю в Коробових Хуторах. Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому директору спеціалізованого комунального підприємства міської ради. Чиновник не вказав у декларації дві земельні ділянки та житловий будинок, які належать його дружині. Земля та нерухомість знаходяться на території садівничого товариства «Коробів Хутір». Також «за межами декларації» залишилися автівки Porsche Cayenne та Mercedes-Benz CL63 AMG, якими користувався директор. Загалом «забуте» майно оцінили в 4,3 млн грн.
Безробітного підозрюють у підпалах автівок ЗСУ в Харкові
СБУ затримала ймовірного підпалювача автівок ЗСУ в Харкові. Спікер управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив: чоловіка підозрюють у підпалі двох позашляховиків, які прибули з фронту та проходили техобслуговування. Фігурант справи – безробітний. За версією слідства, він шукав спосіб легко здобути гроші в каналах у телеграмі. Там його й знайшли російські агенти. На їхнє замовлення чоловік відстежував транспорт, яким користуються оборонці. Підпалював за допомогою легкозаймистої суміші. Рецепт її виготовлення надали росіяни. Відеозвіти фільмував телефоном і переправляв замовникам. Смартфон, з якого підозрюваний вів листування та звітував, у нього вилучили під час обшуку. Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями.
Хвойний ліс загорівся на Харківщині внаслідок удару ворожого БпЛА
Це сталося у прифронтовій зоні – в Артемівському лісництві, повідомили в Слобожанському лісовому офісі ДП «Ліси України». Гасіння ускладнює близькість до зони бойових дій – усього 20 км. Попри це на місце прибули пожежні автівки лісової охорони та техніка ДСНС. Вогонь зупинили на площі 12 га. Це дозволило врятувати величезний лісовий масив у понад 5000 га. Гасіння ще триває.
Фонтан на Салтівці готують до запуску
Черговий фонтан запускають у Харкові. Пресслужба мерії поінформувала: провели гідравлічні випробування водограю в парку Перемоги на Салтівці. Фахівці «Харківзеленбуду» перевірили стан чаші та протестували роботу обладнання. Найближчими днями він запрацює. Раніше в місті включили фонтани в Олександрівському сквері на ХТЗ та бульварі Юр’єва в Немишлянському районі.
МГ “Об’єктив” також повідомляв 7 травня:
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Суспільство, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удар по дітях, чиновник забув про Porsche, сезон фонтанів – підсумки 7 травня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 23:00;