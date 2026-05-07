Удар по дітях, чиновник забув про Porsche, сезон фонтанів – підсумки 7 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 7 травня.

У місті зранку було два «прильоти». У Холодногірському районі пошкоджені багатоповерхівки та лікарня. Ще один безпілотник влучив посеред приватного сектору в Новобаварському районі – неподалік від дитячого майданчика. Палав кіоск і автівка поруч. За даними Нацполіції, гостру реакцію на стрес та вибухові поранення отримали дев’ятеро людей. Серед них двоє 7-річних дівчат і підлітка віком 15 років. Мер Ігор Терехов повідомив: деякі з постраждалих перебувають у лікарні. Тільки за сьогодні в місті пошкоджено понад пів сотні будинків.

«Забув» про будинок і землю в Коробових Хуторах. Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому директору спеціалізованого комунального підприємства міської ради. Чиновник не вказав у декларації дві земельні ділянки та житловий будинок, які належать його дружині. Земля та нерухомість знаходяться на території садівничого товариства «Коробів Хутір». Також «за межами декларації» залишилися автівки Porsche Cayenne та Mercedes-Benz CL63 AMG, якими користувався директор. Загалом «забуте» майно оцінили в 4,3 млн грн.

СБУ затримала ймовірного підпалювача автівок ЗСУ в Харкові. Спікер управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив: чоловіка підозрюють у підпалі двох позашляховиків, які прибули з фронту та проходили техобслуговування. Фігурант справи – безробітний. За версією слідства, він шукав спосіб легко здобути гроші в каналах у телеграмі. Там його й знайшли російські агенти. На їхнє замовлення чоловік відстежував транспорт, яким користуються оборонці. Підпалював за допомогою легкозаймистої суміші. Рецепт її виготовлення надали росіяни. Відеозвіти фільмував телефоном і переправляв замовникам. Смартфон, з якого підозрюваний вів листування та звітував, у нього вилучили під час обшуку. Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями.

Це сталося у прифронтовій зоні – в Артемівському лісництві, повідомили в Слобожанському лісовому офісі ДП «Ліси України». Гасіння ускладнює близькість до зони бойових дій – усього 20 км. Попри це на місце прибули пожежні автівки лісової охорони та техніка ДСНС. Вогонь зупинили на площі 12 га. Це дозволило врятувати величезний лісовий масив у понад 5000 га. Гасіння ще триває.

Черговий фонтан запускають у Харкові. Пресслужба мерії поінформувала: провели гідравлічні випробування водограю в парку Перемоги на Салтівці. Фахівці «Харківзеленбуду» перевірили стан чаші та протестували роботу обладнання. Найближчими днями він запрацює. Раніше в місті включили фонтани в Олександрівському сквері на ХТЗ та бульварі Юр’єва в Немишлянському районі.

