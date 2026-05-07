Підземні відділення в лікарнях і житло для ВПО розбудовують на Харківщині
Під час зустрічі зі ЗМІ начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про будівництво підземних шкіл і лікарняних відділень у Харківській області, повідомляє ХОВА.
Наразі триває будівництво підземних відділень в опорних обласних лікарнях, а також на базі нового центру онкології.
«Ми відновили близько 2000 квадратних метрів приймально-діагностичного відділення нашої обласної клінічної лікарні. Під час однієї з масштабних російських атак на Харківщину саме до цього відділення доправили близько 100 поранених», — додав Олег Синєгубов.
Наразі в Харківській області понад 500 тисяч ВПО. Для розміщення вимушених переселенців функціонують 84 місця тимчасового проживання, де перебувають понад 8 тисяч осіб. Ще 16 тисяч місць зарезервовано на випадок можливої нової хвилі евакуації.
«Нині триває активна евакуація мешканців Куп’янської, Шевченківської, Великобурлуцької та Золочівської громад. Найскладніша ситуація на Заоскіллі. Там для здійснення евакуації доводиться розробляти справжні спецоперації за участю поліції та військових. Особливу увагу приділяємо родинам із дітьми. Спільно з громадами працюємо над розширенням житлового фонду для ВПО. Наприклад, на Зміївщині плануємо відновити будівлю на 80 квартир, які стануть соціальним житлом», — повідомив Олег Синєгубов.
Читайте також: На Харківщині прокинулися головні шкідники – термінове повідомлення ГППС
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Підземні відділення в лікарнях і житло для ВПО розбудовують на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 21:45;