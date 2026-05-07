Підземні відділення в лікарнях і житло для ВПО розбудовують на Харківщині

Під час зустрічі зі ЗМІ начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про будівництво підземних шкіл і лікарняних відділень у Харківській області, повідомляє ХОВА.

Наразі триває будівництво підземних відділень в опорних обласних лікарнях, а також на базі нового центру онкології.

«Ми відновили близько 2000 квадратних метрів приймально-діагностичного відділення нашої обласної клінічної лікарні. Під час однієї з масштабних російських атак на Харківщину саме до цього відділення доправили близько 100 поранених», — додав Олег Синєгубов.

Наразі в Харківській області понад 500 тисяч ВПО. Для розміщення вимушених переселенців функціонують 84 місця тимчасового проживання, де перебувають понад 8 тисяч осіб. Ще 16 тисяч місць зарезервовано на випадок можливої нової хвилі евакуації.

«Нині триває активна евакуація мешканців Куп’янської, Шевченківської, Великобурлуцької та Золочівської громад. Найскладніша ситуація на Заоскіллі. Там для здійснення евакуації доводиться розробляти справжні спецоперації за участю поліції та військових. Особливу увагу приділяємо родинам із дітьми. Спільно з громадами працюємо над розширенням житлового фонду для ВПО. Наприклад, на Зміївщині плануємо відновити будівлю на 80 квартир, які стануть соціальним житлом», — повідомив Олег Синєгубов.