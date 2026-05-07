Подземные отделения в больницах и жилье для ВПЛ строят на Харьковщине

Во время встречи со СМИ начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о строительстве подземных школ и больничных отделений в Харьковской области, сообщает ХОВА.

В настоящее время идет строительство подземных отделений в опорных областных больницах, а также на базе нового центра онкологии.

«Мы восстановили около 2000 квадратных метров приемно-диагностического отделения нашей областной клинической больницы. Во время одной из масштабных российских атак на Харьковскую область именно в это отделение доставили около 100 раненых», — добавил Олег Синегубов.

Сейчас в Харьковской области более 500 тысяч ВПЛ. Для размещения вынужденных переселенцев функционируют 84 места временного проживания, где находятся более 8 тысяч человек. Еще 16 тысяч мест зарезервированы на случай возможной новой волны эвакуации.

«В настоящее время продолжается активная эвакуация жителей Купянской, Шевченковской, Великобурлукской и Золочевской громад. Более сложная ситуация на Заоскилье. Там для эвакуации приходится разрабатывать настоящие спецоперации с участием полиции и военных. Особое внимание уделяем семьям с детьми. Совместно с громадами работаем над расширением жилищного фонда для ВПЛ. К примеру, на Змиевщине планируем восстановить здание на 80 квартир, которые станут социальным жильем», — сообщил Олег Синегубов.