Трактор подорвался на Харьковщине: есть пострадавший

Общество 16:13   05.05.2026
Виктория Яковенко
В Ольховатской громаде трактор подорвался на взрывном устройстве, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

ЧП произошло в селе Сороковка. В результате детонации один человек пострадал, медики сейчас оказывают необходимую помощь, отметил Синегубов.

Напомним, 4 мая трактор подорвался на взрывоопасном предмете возле села Светличное Золочевской громады, сообщала Нацполиция. Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ. В результате взрыва пострадал 55-летний мужчина, который был за рулем техники. Тракторист получил тяжелые травмы ноги.

В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополнено)
05.05.2026, 12:54
05.05.2026, 12:54
Новости Харькова — главное 5 мая: утренние «прилеты», днем тоже были взрывы
05.05.2026, 15:38
05.05.2026, 15:38
«Настоящий оазис среди города» начали создавать в Харькове: подробности (фото)
05.05.2026, 15:22
05.05.2026, 15:22
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
05.05.2026, 09:30
05.05.2026, 09:30
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
05.05.2026, 12:12
05.05.2026, 12:12
Трактор подорвался на Харьковщине: есть пострадавший
05.05.2026, 16:13
05.05.2026, 16:13

