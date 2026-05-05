Трактор подорвался на Харьковщине: есть пострадавший
В Ольховатской громаде трактор подорвался на взрывном устройстве, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
ЧП произошло в селе Сороковка. В результате детонации один человек пострадал, медики сейчас оказывают необходимую помощь, отметил Синегубов.
Напомним, 4 мая трактор подорвался на взрывоопасном предмете возле села Светличное Золочевской громады, сообщала Нацполиция. Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ. В результате взрыва пострадал 55-летний мужчина, который был за рулем техники. Тракторист получил тяжелые травмы ноги.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, подорвался, трактор, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 16:13;