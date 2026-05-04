Не имеет успехов на фронтах – бьет по людям: Синегубов об ударах и целях РФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что утром враг атаковал беспилотниками Харьков и поселок Безлюдовка.

В частности, в Безлюдовке пострадали три человека. Удар пришелся по частной застройке, говорит Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что пострадали три женщины в возрасте 48 и 69 лет и 69-летний мужчина. У всех – острая реакция на стресс.

«С самого утра атаковали БпЛА Харьков. К счастью, без серьезных повреждений. Последнюю неделю фиксируем постоянные удары, постоянные попытки атаковать нашу инфраструктуру как в Харькове, так и в других населенных пунктах вблизи Харькова. Это и Богодуховский, и Харьковский районы, населенные пункты Чугуевского, Изюмского и т.д. За последние сутки более 20 населенных пунктов были под вражескими ударами», — отметил начальник ХОВА.

По его словам, такая динамика обстрелов свидетельствует о том, что враг не имеет успехов на поле боя, поэтому отыгрывается на гражданской инфраструктуре и людях.

«У врага единственная цель – террор гражданского населения. По-прежнему у врага под прицелом – энергетика, АЗС, частные дома, авто», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»