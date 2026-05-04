Live

Не имеет успехов на фронтах – бьет по людям: Синегубов об ударах и целях РФ

Записано 15:11   04.05.2026
Виктория Яковенко
Не имеет успехов на фронтах – бьет по людям: Синегубов об ударах и целях РФ Фото: последствия удара по Безлюдовке 4 мая/Харьковская областная прокуратура

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что утром враг атаковал беспилотниками Харьков и поселок Безлюдовка.

В частности, в Безлюдовке пострадали три человека. Удар пришелся по частной застройке, говорит Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что пострадали три женщины в возрасте 48 и 69 лет и 69-летний мужчина. У всех – острая реакция на стресс.

«С самого утра атаковали БпЛА Харьков. К счастью, без серьезных повреждений. Последнюю неделю фиксируем постоянные удары, постоянные попытки атаковать нашу инфраструктуру как в Харькове, так и в других населенных пунктах вблизи Харькова. Это и Богодуховский, и Харьковский районы, населенные пункты Чугуевского, Изюмского и т.д. За последние сутки более 20 населенных пунктов были под вражескими ударами», — отметил начальник ХОВА.

По его словам, такая динамика обстрелов свидетельствует о том, что враг не имеет успехов на поле боя, поэтому отыгрывается на гражданской инфраструктуре и людях.

«У врага единственная цель – террор гражданского населения. По-прежнему у врага под прицелом – энергетика, АЗС, частные дома, авто», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Удар по Мерефе: шесть пострадавших – в тяжелом состоянии, последствия (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Утром 4 мая по Мерефе ударил «Искандер»: пятеро погибших, фото (дополнено)
Утром 4 мая по Мерефе ударил «Искандер»: пятеро погибших, фото (дополнено)
04.05.2026, 12:39
Взрывы раздаются в Харькове – куда прилетело
Взрывы раздаются в Харькове – куда прилетело
04.05.2026, 11:09
«Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена
«Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена
04.05.2026, 14:20
Новости Харькова — главное 4 мая: удары, есть ли паника из-за ударов по АЗС
Новости Харькова — главное 4 мая: удары, есть ли паника из-за ударов по АЗС
04.05.2026, 15:29
Атаки на АЗС Харькова: били именно по газовым станциям, есть ли паника – мэр
Атаки на АЗС Харькова: били именно по газовым станциям, есть ли паника – мэр
04.05.2026, 13:59
«Мёртвая тишина, и резко взрыв» — жители Мерефы о «прилете», погибших шестеро
«Мёртвая тишина, и резко взрыв» — жители Мерефы о «прилете», погибших шестеро
04.05.2026, 15:33

Новости по теме:

04.05.2026
«Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена
04.05.2026
Атаки на АЗС Харькова: били именно по газовым станциям, есть ли паника – мэр
04.05.2026
Защита от пожаров: что происходит возле лесов в Харькове (фото)
04.05.2026
«Такого никогда не было». Ряд КП в Харькове получит кредиты, что за условия
04.05.2026
В Харькове спасли утят, провалившихся в канализацию (фото, видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Не имеет успехов на фронтах – бьет по людям: Синегубов об ударах и целях РФ», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 15:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что утром враг атаковал беспилотниками Харьков и поселок Безлюдовка.".