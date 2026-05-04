«Такого никогда не было». Ряд КП в Харькове получит кредиты, что за условия
Харьковские коммунальные предприятия получат кредиты по особым условиям для приобретения специализированного оборудования. Согласие дал горсовет – соответствующие решения приняли депутаты сегодня, 4 мая, во время сессии.
В мэрии объяснили, что кредитование разными суммами будет осуществляться по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» и предоставляться на разные сроки со ставками 1-3% годовых. Терехов, отмечает, что правительство согласовало предоставление государственными банками кредитов предприятиям с низкими процентами.
«На покупку оборудования действует 1% годовых, на пополнение оборотных средств — 3%. Это очень выгодные условия для прифронтовых территорий, и такого раньше никогда не было. Так что нам необходимо воспользоваться этой возможностью и, в частности, обновить медицинское оборудование в больницах. Для других коммунальных предприятий мы также воспользуемся кредитами, которые помогут в прохождении следующего отопительного сезона», – подчеркнул мэр.
В частности, для повышения эффективности оказания медицинской помощи кредиты получат городские больницы №17, 18, 25, 27 и 31.
Также КП «Комплекс по эксплуатации объектов водоснижения и ливневой канализации», КП «Харьков-Сигнал», КП «Троллейбусное депо Nº3» и «Октябрьское трамвайное депо» возьмут кредиты на пополнение оборотных средств и приобретение генераторов.
Кроме того, КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», КП «Харьковжилстрой», КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» привлекут кредитование для приобретения специализированной техники.
Ожидается, что эти решения помогут обеспечить надлежащее содержание объектов инфраструктуры Харькова.
Если вам интересна новость: ««Такого никогда не было». Ряд КП в Харькове получит кредиты, что за условия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 13:16;