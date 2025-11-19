Live

Официально: из Харьковского горсовета ушли два депутата

Общество 16:47   19.11.2025
Виктория Яковенко
Официально: из Харьковского горсовета ушли два депутата На фото слева — Игорь Черняк, справа — Дмитрий Бутенко

Два депутата Харьковского городского совета – Игорь Черняк и Дмитрий Бутенко досрочно сдали полномочия.

Об этом сообщает Харьковский горсовет. Соответствующее решение приняли сегодня, 19 ноября, на внеочередной сессии в связи с их личными заявлениями.

В мэрии напомнили, что Черняк стал депутатом горсовета в 2015 году, а Бутенко – в 2021-м.

«Игорь Черняк был членом постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, а Дмитрий Бутенко – членом постоянной комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан», – добавили в горсовете.

Напомним, накануне Игорь Черняк опубликовал заявление о сложении депутатских полномочий. Черняк является соучредителем Харьковского антикоррупционного центра и был депутатом горсовета десять лет. Впервые избирался от «Самопомощи», второй раз – от Блока Светличной «Вместе!», а также в 2020 году баллотировался на пост мэра Харькова. С началом полномасштабной войны Черняк вступил в ряды ВСУ. И именно невозможностью совмещать депутатство со службой он объяснил свое решение сложить полномочия. Черняк заявил, что не считает возможным выполнять депутатские обязанности «на полшишечки» или «для галочки». И заверил, что за период членства в комиссии по земельным вопросам имущества не нажил. В то же время получил нематериальное достижение от депутатства — позывной «Змей», которым его окрестил еще Геннадий Кернес.

Читайте также: Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
19.11.2025, 12:26
Терехов: без света в Харькове почти 40 тысяч абонентов, что с транспортом
Терехов: без света в Харькове почти 40 тысяч абонентов, что с транспортом
19.11.2025, 14:04
Новости Харькова — главное за 19 ноября: массированная атака БпЛА, пошел снег
Новости Харькова — главное за 19 ноября: массированная атака БпЛА, пошел снег
19.11.2025, 16:14
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
18.11.2025, 16:05
Разбитые дома и супермаркет – видео с мест ночных «прилетов» в Харькове
Разбитые дома и супермаркет – видео с мест ночных «прилетов» в Харькове
19.11.2025, 07:26
ДТП в Харькове: столкнулись «скорая» и легковый автомобиль
ДТП в Харькове: столкнулись «скорая» и легковый автомобиль
19.11.2025, 17:46

Новости по теме:

06.10.2025
Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег
24.09.2025
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
07.08.2025
146 млн грн – на помощь военным: в бюджет Харькова внесли изменения
01.07.2025
Вопросы восстановления и переименования. Терехов созывает сессию в Харькове
26.06.2025
В Харькове – сессия облсовета: что приняли депутаты, а какие вопросы провалили


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Официально: из Харьковского горсовета ушли два депутата», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 16:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два депутата Харьковского городского совета – Игорь Черняк и Дмитрий Бутенко досрочно сдали полномочия.".