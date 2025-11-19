Официально: из Харьковского горсовета ушли два депутата

Два депутата Харьковского городского совета – Игорь Черняк и Дмитрий Бутенко досрочно сдали полномочия.

Об этом сообщает Харьковский горсовет. Соответствующее решение приняли сегодня, 19 ноября, на внеочередной сессии в связи с их личными заявлениями.

В мэрии напомнили, что Черняк стал депутатом горсовета в 2015 году, а Бутенко – в 2021-м.

«Игорь Черняк был членом постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, а Дмитрий Бутенко – членом постоянной комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан», – добавили в горсовете.

Напомним, накануне Игорь Черняк опубликовал заявление о сложении депутатских полномочий. Черняк является соучредителем Харьковского антикоррупционного центра и был депутатом горсовета десять лет. Впервые избирался от «Самопомощи», второй раз – от Блока Светличной «Вместе!», а также в 2020 году баллотировался на пост мэра Харькова. С началом полномасштабной войны Черняк вступил в ряды ВСУ. И именно невозможностью совмещать депутатство со службой он объяснил свое решение сложить полномочия. Черняк заявил, что не считает возможным выполнять депутатские обязанности «на полшишечки» или «для галочки». И заверил, что за период членства в комиссии по земельным вопросам имущества не нажил. В то же время получил нематериальное достижение от депутатства — позывной «Змей», которым его окрестил еще Геннадий Кернес.

Читайте также: Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары