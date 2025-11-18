«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета идет депутат

Депутат Харьковского горсовета, военнослужащий Игорь Черняк написал заявление о прекращении депутатских полномочий. Об этом он написал в Facebook.

«По моему – так будет честно и правильно. Прежде всего – по отношению к своим обязанностям военной службы. Сейчас – должен быть максимально сосредоточен именно на этом. Кроме того – так будет честно и правильно по отношению к громаде Харькова. Не считаю возможным выполнять свои депутатские обязанности «на полшишечки»: голосовать, не читая; осуждать, не слушая; критиковать, не предлагая. Должен честно признать: чем дальше — тем больше мне лично не хватает на все это как времени и сил, так, собственно, и эмоций», — отметил Черняк.

Он подчеркнул, что не хочет быть депутатом «для галочки», а полноценно продолжать исполнять обязанности не имеет объективной возможности. Потому и принял это решение.

«Я не знаю, сделал ли я все, что мог, но я точно – хотя бы пытался. И я точно знаю, что за десять лет «депутатства» и членства в комиссии по земельным вопросам я не «нажил» себе ни гектаров, ни соток, ни каких-нибудь квадратных метров. Единственный «актив», который я получил от депутатства – нематериальный. Это мой позывной «Змей», которым окрестил меня еще в предыдущую каденцию Геннадий Кернес. И Змеем я останусь, хоть с мандатом, хоть без мандата. Своим сложением полномочий я хочу обратить внимание на ощутимую нехватку личного состава в Силах обороны Украины. Чиновники не должны прятаться за мандатами и броней», — написал Черняк.

В сообщении он поблагодарил коллег по фракции, депутатов горсовета, мэра Игоря Терехова и жителей Харькова.

Отметим, Игорь Черняк – депутат Харьковского горсовета двух созывов: впервые избирался от «Самопомощи», во второй раз – от Блока Светличной. Также он баллотировался на должность мэра в 2020 году. Черняк – член постоянной комиссии Харьковского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений. С 2022 года вступил в ряды ВСУ.

Напомним, 19 ноября в Харькове пройдет 49-я внеочередная сессия горсовета. Среди вопросов – «досрочное прекращение полномочий депутатов Харьковского городского совета 8-го созыва».