Терехов собирает завтра депутатов на внеочередную сессию

Общество 11:44   18.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов собирает завтра депутатов на внеочередную сессию Фото: Василий Голосный

Завтра, 19 ноября, в Харькове пройдет 49-я внеочередная сессия горсовета, передают в пресс-службе мэрии.

Планируется, что она традиционно пройдет в онлайн-режиме. Начало запланировано на 10:00.

Среди вопросов, которые предстоит рассмотреть депутатам: внесение изменений в городской бюджет, а также различные социальные программы, создание инклюзивно-ресурсных центров, земельные вопросы. Кроме того, депутаты примут решения, об упорядочении наименований объектов топонимии. Также запланировано досрочное прекращение полномочий некоторых депутатов Харьковского городского совета.

С полным списком вопросов можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
