Из-за ударов сегодня на Харьковщине опаздывают и меняют маршруты поезда

Происшествия 11:00   18.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за ударов сегодня на Харьковщине опаздывают и меняют маршруты поезда Фото: Укрзалізниця

Из-за повреждения сети в результате обстрелов на Харьковщине ввели временные ограничения в движении поездов, передают в АО «Укрзалізниця».

Таким образом по измененным маршрутам сегодня отправляются такие поезда:

«Просим учитывать изменения и внимательно слушать объявления железнодорожников и поездных бригад. Также из соображений безопасности поезда Харьковщины будут следовать с возможными задержками, ориентировочно до одного часа», – передают железнодорожники.

Кроме того, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры изменены маршруты поездов:

  • №227 Барвенково-Ивано-Франковск

  • №102 Херсон — Барвенково

«Маршруты утренних пригородных рейсов по направлению Берестина частично ограничены до завершения восстановительных работ. Это касается поездов из Харькова, Орельки, Мерефы и Полтавы-Южной. Просим внимательно слушать объявления железнодорожников и поездных бригад по местам», – добавили в сообщении.

Напомним, ночью 18 ноября РФ обстреляла Берестин ракетами. Взрывы в громаде прозвучали после полуночи. Синегубов сообщил о девяти раненых, среди них – 16-летний парень. Вскоре он рассказал, что в больнице погибла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы из-за обстрелов. Известно о девяти пострадавших, семеро из которых госпитализированы с взрывными травмами. Еще два человека получили острую реакцию на стресс, уточнил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
