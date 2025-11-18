Live

Во время ликвидации пожара в Люботине спасатели нашли тело женщины

Происшествия 08:09   18.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Во время ликвидации пожара в Люботине спасатели нашли тело женщины

За сутки спасатели выезжали тушить 11 пожаров на Харьковщине, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС. 

При этом три возгорания начались в результате российских обстрелов. Горело в Берестинском и Изюмском районах области.

«В с. Котовка Изюмского района в результате атаки вражеских БпЛА на территории частного сектора горела хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров. Пострадала женщина», – передают спасатели.

А в Люботине бушевал бытовой пожар.

«В результате бытового пожара в г. Люботин горела хозяйственная постройка на площади 5 метров квадратных. Вблизи места пожара обнаружено тело женщины 1951 года рождения», – уточнили в ГСЧС.

Читайте также: Погибла 17-летняя, девять раненых – ночью РФ атаковала Берестин

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Троллейбус протаранил остановку в Харькове: что произошло (фото, видео)
Троллейбус протаранил остановку в Харькове: что произошло (фото, видео)
17.11.2025, 20:30
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
17.11.2025, 22:01
Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории
18.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное 18 ноября: удар по Берестину, есть погибшая
Новости Харькова – главное 18 ноября: удар по Берестину, есть погибшая
18.11.2025, 08:22
Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
17.11.2025, 13:04
О девяти боях на Харьковщине информирует Генштаб: данные на 08:00
О девяти боях на Харьковщине информирует Генштаб: данные на 08:00
18.11.2025, 08:19

Новости по теме:

12.11.2025
Четыре человека пострадали от российских обстрелов – информация ГСЧС
10.11.2025
Трое людей за сутки пострадали в пожарах на Харьковщине – ГСЧС
06.11.2025
Из-за взрыва газового баллона в Высоком пострадали двое людей – ГСЧС
05.11.2025
Что горело в регионе из-за обстрелов россиян, сообщили в ГСЧС
29.10.2025
В ГСЧС рассказали о пожарах из-за «прилетов» в Чугуеве и Изюме


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Во время ликвидации пожара в Люботине спасатели нашли тело женщины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели выезжали тушить 11 пожаров на Харьковщине, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС. ".