Во время ликвидации пожара в Люботине спасатели нашли тело женщины

За сутки спасатели выезжали тушить 11 пожаров на Харьковщине, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС.

При этом три возгорания начались в результате российских обстрелов. Горело в Берестинском и Изюмском районах области.

«В с. Котовка Изюмского района в результате атаки вражеских БпЛА на территории частного сектора горела хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров. Пострадала женщина», – передают спасатели.

А в Люботине бушевал бытовой пожар.

«В результате бытового пожара в г. Люботин горела хозяйственная постройка на площади 5 метров квадратных. Вблизи места пожара обнаружено тело женщины 1951 года рождения», – уточнили в ГСЧС.