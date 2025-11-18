Погибла 17-летняя, девять раненых – ночью РФ атаковала Берестин
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что РФ обстреляла Берестин ракетами.
Взрывы в громаде прозвучали после полуночи. Синегубов сообщил о девяти раненых, среди них – 16-летний парень.
«На месте работают подразделения ГСЧС, последствия атаки уточняются», – писал начальник ХОВА.
Вскоре он рассказал, что в больнице погибла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы из-за обстрелов.
«Сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из которых госпитализированы с взрывными травмами. Еще два человека получили острую реакцию на стресс», – уточнил Синегубов.
Напомним, ночью 17 ноября армия РФ атаковала ракетами Балаклею. Предварительно, враг выпустил на город ракеты «Искандер», информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате атаки погибли трое мужчин, сообщали в облпрокуратуре. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Предварительно, россияне использовали для ударов два «Искандера», один из них был фугасный, то есть кассетный, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
