Погибла 17-летняя, девять раненых – ночью РФ атаковала Берестин

Происшествия 07:16   18.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Погибла 17-летняя, девять раненых – ночью РФ атаковала Берестин

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что РФ обстреляла Берестин ракетами. 

Взрывы в громаде прозвучали после полуночи. Синегубов сообщил о девяти раненых, среди них – 16-летний парень.

«На месте работают подразделения ГСЧС, последствия атаки уточняются», – писал начальник ХОВА.

Вскоре он рассказал, что в больнице погибла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы из-за обстрелов.

«Сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из которых госпитализированы с взрывными травмами. Еще два человека получили острую реакцию на стресс», – уточнил Синегубов.

Напомним, ночью 17 ноября армия РФ атаковала ракетами Балаклею. Предварительно, враг выпустил на город ракеты «Искандер», информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате атаки погибли трое мужчин, сообщали в облпрокуратуре. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей.  Предварительно, россияне использовали для ударов два «Искандера», один из них был фугасный, то есть кассетный, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
