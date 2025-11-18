Загинула 17-річна, дев’ять поранених – уночі РФ атакувала Берестин
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що РФ обстріляла Берестин ракетами.
Вибухи у громаді пролунали після опівночі. Синєгубов повідомив про дев’ятьох поранених, серед них – 16-річний хлопець.
“На місці працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються”, – писав начальник ХОВА.
Незабаром він розповів, що у лікарні загинула 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі травми через обстріли.
“Наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких – госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес”, – уточнив Синєгубов.
Нагадаємо, вночі 17 листопада армія РФ атакувала ракетами Балаклію. Попередньо, ворог випустив на місто ракети «Іскандер», інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків, повідомляли в облпрокуратурі. За останніми даними, постраждали 15 людей, серед них – діти. Попередньо, росіяни використали для ударів два «Іскандери», один із них був фугасний, тобто касетний, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: Тролейбус протаранив зупинку у Харкові: що сталося (фото, відео)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Загинула 17-річна, дев’ять поранених – уночі РФ атакувала Берестин», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 07:16;