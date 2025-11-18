Live

Загинула 17-річна, дев’ять поранених – уночі РФ атакувала Берестин

Події 07:16   18.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що РФ обстріляла Берестин ракетами. 

Вибухи у громаді пролунали після опівночі. Синєгубов повідомив про дев’ятьох поранених, серед них – 16-річний хлопець.

“На місці працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються”, – писав начальник ХОВА.

Незабаром він розповів, що у лікарні загинула 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі травми через обстріли.

“Наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких – госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес”, – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 17 листопада армія РФ атакувала ракетами Балаклію. Попередньо, ворог випустив на місто ракети «Іскандер», інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків, повідомляли в облпрокуратурі. За останніми даними, постраждали 15 людей, серед них – діти. Попередньо, росіяни використали для ударів два «Іскандери», один із них був фугасний, тобто касетний, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
