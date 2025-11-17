Атака на Балаклію: один із «Іскандерів» був касетний – Синєгубов (відео)
У місті Балаклія на Харківщині продовжують усувати наслідки нічного обстрілу.
«Вночі мали два ракетні удари по Балаклії. Попередньо, два «Іскандери», один із них був фугасний, тобто касетний», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару загинули три людини, 15 – постраждали. серед них діти 12, 14, 15 і 17 років. Чотирьох людей шпиталізували.
За даними Синєгубова, 13 будинків пошкоджені, три з них – досить серйозно.
«В одному під’їзді під питанням можливість проживання людей. Пошкоджені досить серйозно 256 квартир. Щодо вікон вибитих – це приблизно тисяча. Попередньо, вночі було розміщено 12 людей, які потребували тимчасового проживання. Залишається одна жінка, якій надали гуртожиток для тимчасового проживання, інші розселилися самостійно», – додав голова ХОВА.
Електро- і теплопостачання вже відновили.
Відео: Олег Синєгубов
Нагадаємо, вночі 17 листопада армія РФ атакувала ракетами Балаклію. Попередньо, ворог випустив на місто ракети «Іскандер», інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків, повідомляли в облпрокуратурі. За останніми даними, постраждали 15 людей, серед них – діти.
