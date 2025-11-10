Live

13 «Іскандерів» та понад 200 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень

Події 15:27   10.11.2025
Вікторія Яковенко
13 «Іскандерів» та понад 200 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень Фото: Олег Синєгубов

Минулого тижня щонайменше 45 населених пунктів області, зокрема Харків, зазнали ворожих ударів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів три людини загинули, постраждали 29 жителів, серед них – 10-річна дівчинка.

За даними Синєгубова, армія РФ випустила на регіон 13 ракет «Іскандер-М», 10 КАБів, 118 БпЛА типу «Герань-2», три «Молнии», сім FPV-дронів, тип ще 99 БпЛА встановлюють.

Через удари у Чугуївському районі пошкоджені два приватні будинки, два навчальні заклади, відділення пошти, СТО, 40 автомобілів, два вантажні автомобілі, мікроавтобус, оздоровчий заклад, а також будівлі, бокси, транспорт, адмінбудівля на території комунального підприємства.

У Богодухівському районі: два багатоквартирні будинки, два приватні будинки, три господарчі споруди, два авто, сільськогосподарське підприємство, гараж, електромережі.

У Куп’янському районі: два багатоквартирні будинки, 15 приватних будинків, господарчі споруди, чотири автомобілі.

обстрел Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби росіяни обстріляли два населені пункти в Харківській області. Внаслідок обстрілів у селищі Приколотне постраждали 55-річна і 75-річна жінки.

Читайте також: В ОТУ «Харків» розвіяли міфи РФ про Вовчанськ: допоміг калькулятор

Автор: Вікторія Яковенко
