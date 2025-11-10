13 «Іскандерів» та понад 200 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень
Минулого тижня щонайменше 45 населених пунктів області, зокрема Харків, зазнали ворожих ударів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів три людини загинули, постраждали 29 жителів, серед них – 10-річна дівчинка.
За даними Синєгубова, армія РФ випустила на регіон 13 ракет «Іскандер-М», 10 КАБів, 118 БпЛА типу «Герань-2», три «Молнии», сім FPV-дронів, тип ще 99 БпЛА встановлюють.
Через удари у Чугуївському районі пошкоджені два приватні будинки, два навчальні заклади, відділення пошти, СТО, 40 автомобілів, два вантажні автомобілі, мікроавтобус, оздоровчий заклад, а також будівлі, бокси, транспорт, адмінбудівля на території комунального підприємства.
У Богодухівському районі: два багатоквартирні будинки, два приватні будинки, три господарчі споруди, два авто, сільськогосподарське підприємство, гараж, електромережі.
У Куп’янському районі: два багатоквартирні будинки, 15 приватних будинків, господарчі споруди, чотири автомобілі.
Нагадаємо, вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби росіяни обстріляли два населені пункти в Харківській області. Внаслідок обстрілів у селищі Приколотне постраждали 55-річна і 75-річна жінки.
Читайте також: В ОТУ «Харків» розвіяли міфи РФ про Вовчанськ: допоміг калькулятор
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: іскандер, БПЛА, обстріл, Олег Синегубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «13 «Іскандерів» та понад 200 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 15:27;