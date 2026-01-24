Понад 100 «шахедів» літали над регіоном, по Харкову вдарила і ракета (фото)

У Харкові зафіксували 25 ударів ворожих БпЛА по 10 локаціях, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ударів у нас поранені 19 людей, з них двоє знаходяться в лікарні. Ті, хто перебувають в лікарні – стан середньої тяжкості, всім іншим надано медичну допомогу амбулаторно, у них легкі ушкодження», – зазначив Синєгубов.

Пошкоджені понад 60 автомобілів. Вибито близько тисячі вікон.

«Був удар і по гаражних кооперативах, і біля одного з гуртожитків. Звідти відселено понад 40 людей. Зараз проводимо ремонтні роботи», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів, що в повітряному просторі над регіоном спостерігалося понад 100 «шахедів».

«Під ударами були й об’єкти енергетики», – додав Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що вночі обласний центр атакували щонайменше 20 БпЛА, попередньо, типу «Герань-2».

Крім цього, правоохоронці зазначили, що по Індустріальному району було також завдано і ракетного удару.

«Зафіксовано влучання ракети, попередньо типу «Іскандер», по території цивільного підприємства», – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, вночі Харків пережив масовану атаку 25 БпЛА типу «Шахед». Обстріл тривав понад дві години – 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам, зазначив мер Ігор Терехов. Є влучання по житлових будинках. Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 ВПО. Також повідомлялося, що через атаку постраждав пологовий будинок. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі. Відомо про 19 постраждалих внаслідок обстрілу.