Фахівці відновлюють подачу газу після ударів “Іскандерами” (відео)
Частина абонентів знову з блакитним паливом, пишуть у Харківській міській філії “Газмережі”. Росіяни пошкодили газопроводи двома “Іскандерами”. Ракети вдарили по центральній частині міста 2 січня.
“Унаслідок удару були пошкоджені газопроводи-вводи з подальшим загорянням. Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» оперативно ліквідували витік газу та загасили пожежу на них. Відновлення газопостачання відбувається поступово після ретельного обстеження газової системи згідно вимог безпеки та доступу до кожної оселі“, – зазначили газовики.
Також фахівці повідомили, що роботи з відновлення продовжуються.
Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Було відомо про понад 30 постраждалих. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що на Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами». Тіла людей діставали з-під завалів. Станом на вечір 5 січня відомо про 6 загиблих. Тіла всіх загиблих уже ідентифікували. 7 січня стало відомо, що внаслідок ракетного удару росіян по Харкову загинув студент ХНУРЕ Віталій Прудніков. У Віталія залишилися дружина та 4-місячна донька.
