Live

Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня

Події 14:52   02.01.2026
Оксана Якушко
Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня

Харків’яни почули кілька вибухів близько 14:30 2 січня. 

14:51

На дану хвилину 12 поранених, повідомив Ігор Терехов.

14:30

Перед вибухами не було повітряної тривоги – вона пролунала у Харкові вже після вибухів.

Монітор TLK навіть зазначив, що локаційно не зафіксували звук снаряда, яким росіяни атакували місто.

“Ворог завдав удару по середмістю Харкова. Наслідки уточнюють”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов уточнив, що росіяни завдали удару по Київському району міста.

“Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування”, – деталізував Терехов.

Читайте також: Вранці 2 січня у Харкові чули вибух, в Бєлгороді було “гучно”

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Жахливий удар по Харкову» – Зеленський показав наслідки російської атаки
«Жахливий удар по Харкову» – Зеленський показав наслідки російської атаки
02.01.2026, 15:32
Били двома ракетами, п’ятиповерхівка в Харкові зруйнована (оновлюється)
Били двома ракетами, п’ятиповерхівка в Харкові зруйнована (оновлюється)
02.01.2026, 15:43
Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня
Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня
02.01.2026, 14:52
Новини Харкова – головне за 2 січня: удар по багатоповерхівці, є поранені
Новини Харкова – головне за 2 січня: удар по багатоповерхівці, є поранені
02.01.2026, 15:36
Пропагандист Соловйов накинувся на росблогерів за правду про Куп’янськ (відео)
Пропагандист Соловйов накинувся на росблогерів за правду про Куп’янськ (відео)
02.01.2026, 13:45
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента
02.01.2026, 13:47

Новини за темою:

02.01.2026
Очільнику Харкова Терехову найбільше довіряють серед мерів в Україні
02.01.2026
Скільки будинків постраждало в Харкові в грудні, повідомив Терехов
01.01.2026
Ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Харків – Терехов
27.12.2025
Енергоострів VS святковий терор: огляд фронту (відео)
26.12.2025
КАБ прилетів по Клочківській у Харкові: є загиблі та поранені (доповнюється)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 14:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни почули кілька вибухів близько 14:30 2 січня. ".