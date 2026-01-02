Серія вибухів: росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Харкові 2 січня

Харків’яни почули кілька вибухів близько 14:30 2 січня.

14:51

На дану хвилину 12 поранених, повідомив Ігор Терехов.

14:30

Перед вибухами не було повітряної тривоги – вона пролунала у Харкові вже після вибухів.

Монітор TLK навіть зазначив, що локаційно не зафіксували звук снаряда, яким росіяни атакували місто.

“Ворог завдав удару по середмістю Харкова. Наслідки уточнюють”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов уточнив, що росіяни завдали удару по Київському району міста.

“Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування”, – деталізував Терехов.