Вибух чули в Харкові: що відомо
Близько 09:30 у Харкові чули вибух.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на півночі Харківщини. Містян закликали бути в укриттях.
Моніторингові канали писали про «ціль на Харків/передмістя».
Офіційних данних про «прильоти» наразі немає. Інформація буде оновлюватись.
Нагадаємо, 1 січня ворог вдарив по харківському екопарку. Вибухи чули після 11:00. КАБ влучив у землю. Внаслідок удару загинули птахи та постраждали леви. Також постраждала волонтерка, яка допомагала доглядати птахів, розповів журналістам керівник екопарку Іван Достов. Він повідомив, що руйнувань зазнали три будівлі: для птахів, для хижих тварин і ще одна споруда, яка була зведена нещодавно і ще не експлуатувалася. Чутки в мережі про те, що після обстрілу з екопарку втекли тигри та леви, спростував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Крім цього, ввечері ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Холодногірський район. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пошкоджена господарська споруда. Без загиблих та постраждалих.
2 Січня 2026 в 09:25