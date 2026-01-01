Вранці 1 січня в Харкові пролунали вибухи – окупанти вдарили по передмістю

Live

Події 11:46   01.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи пролунали в Харкові 1 січня близько 11.30. 

Доповнено об 11:46. Авіаційна бомба вдарила за межами одного з населених пунктів Малоданилівської територіальної громади, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«Таке собі новорічне привітання. Щодо постраждалих та руйнувань інформація відсутня. Будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – написав Гололобов.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, звуки “прильотів”, які почули харків’яни – результати ударів окупантів по передмістю.

За попередньою інформацією, ворог наніс удар КАБ по передмістю“, – написав Синєгубов.

Незабаром він повідомив, що вже відомо про одного потерпілого внаслідок обстрілів.

Тривогу в Харкові оголосили о 10:57. До цього у Повітряних силах ЗСУ писали про пуски КАБів у бік Донецької та Дніпропетровської областей. Вже об 11:13 захисники неба поінформували про пуск авіабомб на Харківщину.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
