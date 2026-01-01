Утром 1 января в Харькове прозвучали взрывы – оккупанты ударили по пригороду
Взрывы прозвучали в Харькове 1 января около 11:30.
Дополнено в 11:46. Авиационная бомба ударила за пределами одного из населенных пунктов Малоданиловской территориальной громады, сообщил глава громады Александр Гололобов.
«Такое себе новогоднее поздравление. Насчет пострадавших и разрушений информация отсутствует. Будьте осторожны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги», – написал Гололобов.
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, звуки «прилетов», которые услышали харьковчане, – результаты ударов оккупантов по пригороду.
«По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по пригороду», – написал Синегубов.
Вскоре он сообщил, что уже известно об одном пострадавшем в результате обстрелов.
Тревогу в Харькове объявили в 10:57. До этого в Воздушных силах ВСУ писали о пусках КАБов в сторону Донецкой и Днепропетровской областей. Уже в 11:13 защитники неба проинформировали о пусках авиабомб на Харьковщину.
