Утром 1 января в Харькове прозвучали взрывы – оккупанты ударили по пригороду

Взрывы прозвучали в Харькове 1 января около 11:30.

Дополнено в 11:46. Авиационная бомба ударила за пределами одного из населенных пунктов Малоданиловской территориальной громады, сообщил глава громады Александр Гололобов.

«Такое себе новогоднее поздравление. Насчет пострадавших и разрушений информация отсутствует. Будьте осторожны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги», – написал Гололобов.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, звуки «прилетов», которые услышали харьковчане, – результаты ударов оккупантов по пригороду.

«По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по пригороду», – написал Синегубов.

Вскоре он сообщил, что уже известно об одном пострадавшем в результате обстрелов.

Тревогу в Харькове объявили в 10:57. До этого в Воздушных силах ВСУ писали о пусках КАБов в сторону Донецкой и Днепропетровской областей. Уже в 11:13 защитники неба проинформировали о пусках авиабомб на Харьковщину.