Зеленский о мире, ИИ Путин о победе, Лукашенко о женщине: обращения лидеров

Практически все европейские лидеры в своих новогодних поздравлениях отмечали, что 2025 год выдался непростым. Однако следующий, по их мнению, не будет легче – практически все считают, что 2026 год станет периодом борьбы. Главное из обращений европейских лидеров – в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский больше 20 минут говорил о результатах сотрудничества с европейскими лидерами, а также с президентом США Дональдом Трампом. Немало благодарил за поддержку и совместном поиске решений, которые могли бы закончить войну.

«Я бы отдал все в мире, чтобы сказать, что и мир наступит через несколько минут. К сожалению, я пока что не могу этого сделать», – с таких слов начал свое новогоднее обращение Зеленский.

Все санкции и помощь Украине все еще недостаточны для того, чтобы закончить войну, считает Зеленский. Для того, чтобы война закончилась, – необходимо усилить поддержку и давление на РФ.

«Мы пока что говорим о 90%, а не о 100% готовности мирного плана. Намерения, должны стать гарантиями безопасности, а значит должны быть ратифицированы Конгрессом США, европейскими парламентами, всеми партнерами. Будапештская бумажка Украину не устроит, Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми сделками только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять только под сильной сделкой», – акцентировал Зеленский.

Также он отметил, что на данный момент Россия не проявляет готовность окончить войну.

«России прийдется закончить войну, как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать. И поэтому мы часто говорим друг другу то, что говорят наши парни на фронте – все, что нам нужно – это продержаться на один день дольше, чем они. И добавляем сегодня: быть на один шаг впереди, на один час быстрее, на одно решение смелее. И пусть на одну десятую, но лучше. И на 10%, о которых я говорил вначале, – на 10% сильнее. И тогда мы выберем мир – на 100%», – добавил президент.

Однако ни слова о мире, переговорах и окончании войны не прозвучало в новогоднем обращении президента РФ Владимира Путина. Он лишь говорил о национальном единстве, называл российских солдатов «героями» и заявлял о вере в победу.

«Мы стараемся порадовать, согреть своим вниманием тем, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом, стараемся поддержать своих героев – участников специальной военной операции. Вы взяли на себя ответственной сражаться за свою родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России вместе с вами, уверяю вас. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров наступающим Новым годом, верим в вас и нашу победу», – сказал российский диктатор.

При этом многие пользователи отметили, что на видео не настоящий Путин и даже не его двойник. В соцсетях зрители заметили следы искусственного интеллекта. Люди обратили внимание на неестественную мимику, практически полное отсутствие жестикуляции и голос, который явно не похож на голос пожилого человека.

Довольно мало о войне говорил и лидер Белоруси Александр Лукашенко. Значительную часть обращения он посвятил «труженикам, подарившим стране рекордный урожай и людям в погонах». Вспомнил лишь об экономических трудностях и политическом давлении. Но отметил, что белорусы вовсе не агрессивны – они «привыкли созидать, а не ломать. Объединять, а не разжигать. Разговаривать, а не кричать». А следующий год и вовсе объявил «Годом белорусской женщины».

«Без любви к женщине, девушке, настоящей любви быть не может. Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год – «Годом белорусской женщины», – призвал Лукашенко.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что следующие пять лет станут периодом экономического развития и реформ, а также вспомнил о Тайване как о части государственной территории.

«Воссоединение нашего материкового государства — это тенденция времени, и его невозможно остановить», – сказал Си Цзиньпин.

А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони и вовсе не порадовала прогнозами. Во время предрождественской встречи с сотрудниками правительства она призвала не волноваться, но готовиться к худшему.

«Мы семья, команда, мы боремся весь год. Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже», – сказала Мелони.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мир думать не о борьбе, а о мире, людях и планете.

«Станьте серьёзными. Выбирайте людей и планету вместо страданий», – добавил Гутерриш.