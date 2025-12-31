Чтобы стал годом справедливого мира — поздравление с Новым годом Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал видеопоздравление жителям Харьковской области с Новым годом. Он говорил о воинах, спасателях, энергетиках и медиках.
«Харьковщина держится, потому что на защите региона стоят самые храбрые украинские воины. Им наша величайшая благодарность и безусловная ежедневная поддержка. Верим в Вооруженные Силы Украины, в наших несгибаемых людей. Каждый раз после вражеских ударов спасатели ГСЧС, энергетики, медики и стражи порядка, коммунальщики и волонтеры — все как единый организм работают круглосуточно, чтобы в домах людей были свет, вода и тепло. Спасибо каждому за стойкость и профессионализм», — сказал Синегубов.
Он отметил работу, которую ведут в регионе для восстановления и создания безопасных пространств, а также — поддержки ветеранов.
«Искренне желаю, чтобы 2026 год стал годом справедливого мира. Слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине!» — завершил обращение начальник ХОВА.
Читайте также: Более 7500 жителей Харьковщины из-за действий РФ покинули свои дома в 2025-м
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новий рік, новости Харькова, новый год, поздравление, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Чтобы стал годом справедливого мира — поздравление с Новым годом Синегубова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 17:56;