Чтобы стал годом справедливого мира — поздравление с Новым годом Синегубова

Общество 17:56   31.12.2025
Оксана Горун
Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал видеопоздравление жителям Харьковской области с Новым годом. Он говорил о воинах, спасателях, энергетиках и медиках.

«Харьковщина держится, потому что на защите региона стоят самые храбрые украинские воины. Им наша величайшая благодарность и безусловная ежедневная поддержка. Верим в Вооруженные Силы Украины, в наших несгибаемых людей. Каждый раз после вражеских ударов спасатели ГСЧС, энергетики, медики и стражи порядка, коммунальщики и волонтеры — все как единый организм работают круглосуточно, чтобы в домах людей были свет, вода и тепло. Спасибо каждому за стойкость и профессионализм», — сказал Синегубов.

Он отметил работу, которую ведут в регионе для восстановления и создания безопасных пространств, а также — поддержки ветеранов.

«Искренне желаю, чтобы 2026 год стал годом справедливого мира. Слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине!» — завершил обращение начальник ХОВА.

