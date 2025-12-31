Щоб 2026-й став роком справедливого миру – вітання з Новим роком Синєгубова
Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував відеопривітання мешканцям Харківської області з Новим роком. Він говорив про воїнів, рятувальників, енергетиків і медиків.
“Харківщина тримається, бо на захисті регіону стоять найхоробріші українські воїни. Їм наша найбільша вдячність і безумовна щоденна підтримка. Віримо в Збройні Сили України, в наших незламних людей. Щоразу після ворожих ударів рятувальники ДСНС, енергетики, медики та правоохоронці, комунальники та волонтери – всі як єдиний організм працюють цілодобово, щоб у домівках людей були світло, вода і тепло. Дякуємо кожному за стійкість і професіоналізм”, – сказав Синєгубов.
Він відзначив роботу, яку ведуть у регіоні для відновлення та створення безпечних просторів, а також – підтримки ветеранів.
“Щиро бажаю, щоб 2026 рік став роком справедливого миру. Слава нашим захисникам та захисницям! Слава Україні!” – завершив звернення начальник ХОВА.
