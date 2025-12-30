Live

Як не отруїтися салатами, м’ясом і тортом на Новий рік – поради фахівців

Суспільство 17:56   30.12.2025
Оксана Якушко
Як не отруїтися салатами, м’ясом і тортом на Новий рік – поради фахівців

Держпродспоживслужба нагадала, як зробити святковий стіл у колі близьких і рідних безпечним.

Держпродспоживслужба нагадала кілька простих правил, які дозволять захистити свято від неприємних сюрпризів.

  1. Дотримуйтесь чистоти: перед приготуванням їжі ретельно вимийте руки, продукти та всі поверхні, де будете готувати.
  2. Обирайте тільки безпечні продукти: робіть закупи тільки у торгівельних закладах та на агропродовольчих ринках, уважно вивчайте обов’язкову інформацію про товар на маркуванні та ні в жодному разі не вживайте продукти після закінчення терміну їхньої придатності.

Держпродспоживслужба нагадує, як зберігати продукти належним чином:

▫️ Не залишайте приготовлену їжу при кімнатній температурі довше, ніж на дві години.

▫️ Охолоджуйте без затримки усі приготовлені страви та продукти, які швидко псуються (рекомендована температура + 4°C і нижче).

▫️ Тримайте приготовлені продукти гарячими (понад 60°C) аж до подачі на стіл.

▫️ Не зберігайте приготовлену їжу довго навіть у холодильнику.

▫️ Не розморожуйте продукти при кімнатній температурі.

▫️ Тістечка та торти з кремом слід зберігати в холодильнику, щоб уникнути псування.

▫️ Не змішуйте свіжоприготовлену їжу з залишками від попередніх страв, щоб уникнути зараження.

📍 Відокремлюйте сирі та готові страви:

▫️ Відокремлюйте сире м’ясо, птицю та морські продукти від готової їжі та страв.

▫️ Для обробки сирих продуктів користуйтесь окремими кухонним приладдям (ножами та дошками).

▫️ Зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими харчовими продуктами.

▫️ Не розміщуйте у холодильнику сирі продукти вище полиць із готовими стравами.

Читайте також: Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
1,5 млн грн намагалися викрасти кіберзлочинці у підприємства в Харкові
1,5 млн грн намагалися викрасти кіберзлочинці у підприємства в Харкові
30.12.2025, 18:57
Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині
Нелегальну мережу з продажу електронних сигарет викрили на Харківщині
30.12.2025, 15:44
Чому дитина не «переросте» травму та як їй допомогти: поради психологів
Чому дитина не «переросте» травму та як їй допомогти: поради психологів
30.12.2025, 16:35
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
30.12.2025, 11:41
Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова
Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова
30.12.2025, 14:37
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
30.12.2025, 17:06

Новини за темою:

12.06.2024
Міни і бактерії. Чому небезпечно відпочивати на озерах і річках Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як не отруїтися салатами, м’ясом і тортом на Новий рік – поради фахівців», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2025 в 17:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держпродспоживслужба нагадала, як зробити святковий стіл у колі близьких і рідних безпечним.".