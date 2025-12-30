Як не отруїтися салатами, м’ясом і тортом на Новий рік – поради фахівців

Держпродспоживслужба нагадала, як зробити святковий стіл у колі близьких і рідних безпечним.

Держпродспоживслужба нагадала кілька простих правил, які дозволять захистити свято від неприємних сюрпризів.

Дотримуйтесь чистоти: перед приготуванням їжі ретельно вимийте руки, продукти та всі поверхні, де будете готувати. Обирайте тільки безпечні продукти: робіть закупи тільки у торгівельних закладах та на агропродовольчих ринках, уважно вивчайте обов’язкову інформацію про товар на маркуванні та ні в жодному разі не вживайте продукти після закінчення терміну їхньої придатності.

Держпродспоживслужба нагадує, як зберігати продукти належним чином:

▫️ Не залишайте приготовлену їжу при кімнатній температурі довше, ніж на дві години.

▫️ Охолоджуйте без затримки усі приготовлені страви та продукти, які швидко псуються (рекомендована температура + 4°C і нижче).

▫️ Тримайте приготовлені продукти гарячими (понад 60°C) аж до подачі на стіл.

▫️ Не зберігайте приготовлену їжу довго навіть у холодильнику.

▫️ Не розморожуйте продукти при кімнатній температурі.

▫️ Тістечка та торти з кремом слід зберігати в холодильнику, щоб уникнути псування.

▫️ Не змішуйте свіжоприготовлену їжу з залишками від попередніх страв, щоб уникнути зараження.

📍 Відокремлюйте сирі та готові страви:

▫️ Відокремлюйте сире м’ясо, птицю та морські продукти від готової їжі та страв.

▫️ Для обробки сирих продуктів користуйтесь окремими кухонним приладдям (ножами та дошками).

▫️ Зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими харчовими продуктами.

▫️ Не розміщуйте у холодильнику сирі продукти вище полиць із готовими стравами.