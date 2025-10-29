Що впливає на ціну м’яса на ринках Харкова й області
Чинники, які можуть призвести до зростання цін на м’ясо у Харкові та області, перерахував заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Найголовніший фактор – це безпекова ситуація в регіоні, підкреслив Іванов.
«Другий – енергетична ситуація. Від того, як ми пройдемо опалювальний сезон, чи будуть наші підприємці і люди в цілому зі світлом і теплом, від цього також залежатиме вартість продукції. Третій фактор – це логістика, яка буде динаміка цін на залізничні або автоперевезення, чи будуть вони зростати. Це теж все впливає на фінальну вартість продукції», – заявив Іванов.
Шодо виробництва молочної продукції, то за словами Іванова, її кількість в 2,5 рази збільшилася у 2025 році порівняно із 2022 роком.
«У 2023 вона була майже на рівні 2022, там ще не було динаміки відновлення. Але наразі, після 3 років від деокупації, потужності частково відновлені, де це можливо було», – пояснив заступник начальника ХОВА.
Читайте також: Удар по дитсадку у Харкові: чи мав заклад ліцензію, повідомили в ОВА
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Евгений Иванов, мясо, хова, цена;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що впливає на ціну м’яса на ринках Харкова й області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 21:07;