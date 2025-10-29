Live
  Ср 29.10.2025
Що впливає на ціну м’яса на ринках Харкова й області

Суспільство 21:07   29.10.2025
Елена Нагорная
Оксана Якушко
Чинники, які можуть призвести до зростання цін на м’ясо у Харкові та області, перерахував заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Найголовніший фактор – це безпекова ситуація в регіоні, підкреслив Іванов.

«Другий – енергетична ситуація. Від того, як ми пройдемо опалювальний сезон, чи будуть наші підприємці і люди в цілому зі світлом і теплом, від цього також залежатиме вартість продукції. Третій фактор – це логістика, яка буде динаміка цін на залізничні або автоперевезення, чи будуть вони зростати. Це теж все впливає на фінальну вартість продукції», – заявив Іванов.

Шодо виробництва молочної продукції, то за словами Іванова, її кількість в 2,5 рази збільшилася у 2025 році порівняно із 2022 роком.

«У 2023 вона була майже на рівні 2022, там ще не було динаміки відновлення. Але наразі, після 3 років від деокупації, потужності частково відновлені, де це можливо було», – пояснив заступник начальника ХОВА.

Читайте також: Удар по дитсадку у Харкові: чи мав заклад ліцензію, повідомили в ОВА

Автор: Елена Нагорная, Оксана Якушко
